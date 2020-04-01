Fitbit Charge 4手環亮相　終於內建GPS功能

▲Charge 4是Fitbit首款內建GPS的手環。（圖／翻攝自Fitbit官網）

記者邱倢芯／台北報導

Fitbit今（1）日宣布，旗下Charge手環系列再添新生力軍Fitbit Charge 4，除了搭載熱愛運動族群最期盼的GPS功能與Spotify音樂功能，更擁有新健康功能「活動區間分鐘數」，以個人靜息心率和年齡為依據，追蹤全天候的體能活動協助用戶達成每周運動150分鐘的目標，為使用者帶來最優異的自主健康管理。Fitbit Charge 4採簡約俐落的設計並兼顧防水性能 ，帶來最長7日的電池續航力 ，售價為台幣5,290元。

Charge 4最大的亮點在於，其為Fitbit首款內建GPS的手環，外出運動時用戶毋需再帶著手機。除了20多種目標導向運動模式，還可即時追蹤個人配速與距離，讓用戶存取7種GPS運動模式，包括針對健行、跑步或快走等戶外運動設計的全新戶外鍛鍊模式。

完成GPS健身鍛鍊後，可於Fitbit App上同步路線地圖與運動成效 ；用戶可以根據個人心率區間，查看沿途的鍛鍊強度，透過圖形瞭解訓練成果，並改善個人在各種地形上的表現。

Charge 4和Charge 4特別版將於2020年4月20日起在Fitbit官網，以及通路門市和線上通路進行販售。Charge 4售價為新台幣5,290元，推出黑色、玫瑰木色與暴風藍/黑色，3種顏色可供選擇。

Charge 4特別版售價為新台幣5,890元，搭配花崗岩紋反光/黑色編織錶帶和經典款黑色錶帶，可輕鬆替換，因應鍛鍊或更運動風格的造型。以各種全新配件錶帶和顏色打造個人專屬的Charge 4，其中包括 REPREVE回收編織反光錶帶和透氣的矽膠運動錶帶。Charge 4 配件於門市和線上通路另售，所有配件皆兼容於Fitbit Charge 3。