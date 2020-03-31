排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

▲排隊買口罩 。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎爆發至今，台灣目前有「網路和藥局」2種通路可購買口罩，藥局排隊的部分每次可憑2張健保卡買2份口罩。一名網友31日發文表示，自己排口罩時遇到路人拿了超多張健保卡，到處詢問有沒有人可以幫忙代買口罩，讓他質疑這樣是否是變相插隊。貼文一出，吸引網友們熱議吵翻。

「那我們乖乖排隊的人是傻子嗎？」一名網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示自己今日去排隊買口罩時，突然來了一名女子「拿著一疊健保卡」，詢問排隊中的人們「有誰是原本只打算買一人份的口罩」，希望這些人能夠幫忙代領。

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原PO指出，竟然還有民眾願意幫忙那個路人，讓他很不解，質疑這樣有可能造成排在後方的人領不到口罩，「她這樣是不是變相插隊？是她聰明還是我們是傻子？」

▲每人每次可憑2張健保卡領2份口罩。（圖／資料照）

對此，部分網友認為拿一疊實在太誇張，「前幾天排隊也遇到一個，我直接拒絕」、「我覺得這種解壓縮不行，這樣排後面的怎麼辦」、「一張就算了大家可以幫忙，一疊是濫用同情心嗎」。

不過也有人認為，畢竟本就規定一人能領2份，如果有人願意幫忙也沒話說，「問題是有人要幫他，你也不能怎樣」、「我家9個都是單號，沒辦法一次領只能變相請別人幫忙」、「看狀況，如果她有禮貌我會幫」。另外還有人說，如果家裡人口眾多，他會請對方買完2份後再重新排一次隊。

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