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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜：新北場館封閉至4月16日　圖書館、運動中心暫停營運名單一次看

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▲▼因疫情尚未舒緩，侯友宜宣布市轄公有封閉型場館再暫緩營運兩星期。。（圖／新北市政府）

▲因疫情尚未舒緩，侯友宜宣布市轄公有封閉型場館再暫緩營運兩星期。（圖／新北市政府，以下皆同）

記者袁茵／基隆報導

「基隆市政府社區感染防疫演練」31日在基隆市仁愛區獅球公有停車場展開，包括衞福部長陳時中及新北市長侯友宜都到場觀摩。侯友宜建議陳時中，目前回國民眾已減少至三千多人應採取全面篩檢；另因疫情尚未舒緩，侯友宜宣布，市轄公有封閉型場館再暫緩營運兩星期。

侯友宜表示，18日他曾提出「阻絕境外、管控境內」，呼籲國人沒有必要不要出國，外國人也不要再進來；並建議中央針對回國民眾全面篩檢並把居家檢疫工作做到位。當時回國民眾達近2萬人，他能體諒中央只做居家檢疫，沒有全面篩檢。

▲▼因疫情尚未舒緩，侯友宜宣布市轄公有封閉型場館再暫緩營運兩星期。。（圖／新北市政府）

「那時部長也說，現在面臨新冠肺炎高峰期最關鍵的兩個禮拜，今天等於是關鍵期的最後一天。」侯友宜指出，整個疫情並沒有舒緩，顯現管控居家檢疫非常重要，阻絕境外更重要。現在回國人數越來越少，只剩下三千多人，也建議中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，針對將返國的三千多人全面篩檢，再加上居家檢疫，才能阻絕於境外。

目前國內還有零星社區感染現象，尤其清明節將至，社交群聚不易管控，侯友宜特別呼籲國人，清明連續假期不一定要回家祭祖，可以線上追思先人，保護自己也保護別人，才能避免交叉群聚感染，希望大家共體時艱，互相包容。

侯友宜並希望「區域聯防」擴大到北北基宜桃，甚至包括桃園市以南，將找機會和各縣市首長溝通，並肩作戰，相互支援物資與醫療。近日還要為全民防衛總動員做準備、超前部署，讓相關局處了解當城市面臨疫情，該有的防衛整備作為。

▲▼因疫情尚未舒緩，侯友宜宣布市轄公有封閉型場館再暫緩營運兩星期。。（圖／新北市政府）

防疫演綀結束，陳時中也加強宣導社交安全距離。他表示，防疫工作人人責任，呼籲大家配合政府防疫政策，保護自己也保護別人。基隆市長林右昌則感謝新北、台北、桃園三市協助這次演練，並指出北北基桃區域聯防的重要性。

而新北市政府粉專也提醒，由於疫情險峻，新北市公有封閉型場館暫停開放，再延2週，包括：新北市藝文場館、新北市立圖書館及分館（還書正常，借書須線上預約通知領書）、新北市運動場館、新北市市民活動中心等，「請大家多多包涵，這段時間共體時艱，避免群聚的風險。」

【暫停開放場館清單】

●新北市藝文場館
鶯歌陶瓷博物館：場館暫停開放，戶外陶瓷藝術園區開放
淡水古蹟博物館：紅毛城、小白宮、滬尾礮臺、海關碼頭、多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、滬水一方藝文空間、程氏古厝均暫停開放
新北市立十三行博物館：場館暫停開放，戶外考古公園、開放式沙坑開放
新北市立黃金博物館：場館暫停開放，園區戶外空間開放
新北市坪林茶業博物館：場館暫停開放
國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園：場館暫停開放
新北市藝文中心：場館暫停開放，停車場開放
新莊文化藝術中心：場館暫停開放，停車場開放
樹林藝文中心 - 演藝廳：場館暫停開放，停車場開放
新板藝廊：場館暫停開放
新北市美麗永安生活館：場館暫停開放
板橋435藝文特區：場館及親子白沙區、遊戲區暫停開放，戶外園區開放。
空軍三重一村：室內場館暫停開放，戶外園區開放
府中15新北市動畫故事館：場館暫停開放
板橋放送所：室內場館暫停開放，戶外園區開放

●新北市立圖書館
總館及103個分館_含烏來自治區_暫停開放（還書正常，借書須線上預約通知領書）　　　　　
圖書館各空間暫停開放使用
館內閱覽服務及活動一併暫停
如需還書的民眾，請將書籍投入各館還書箱內
讀者預約取書及還書日期皆順延至5月1日。
閉館期間各區_網路預約取書_服務地點如下：
板橋總館、三重分館、新莊中港分館、泰山分館、林口分館、五股分館、汐止大同分館、土城分館、樹林分館、蘆洲長安分館、三峽北大分館、鶯歌分館、淡水分館、中和分館、永和分館、瑞芳分館、新店寶興圖書閱覽室、八里分館、烏來分館、坪林分館、萬里分館、石門分館、三芝分館、金山分館、石碇分館、平溪分館、雙溪分館、深坑分館。
若有疑問，可至新北市立圖書館網站查詢>>https://www.library.ntpc.gov.tw/

●新北市運動場館
國民運動中心：新莊、蘆洲、淡水、三重、土城、中和、板橋、新五泰、永和、汐止、樹林、鶯歌、三鶯、林口等國民運動中心。
新北運動聚點：森林跑站板橋館、運動易利站新莊店、Waypoint新莊館。
體育館：新莊體育館、板橋體育館、板樹體育館、泰山體育館。
暫停服務期間相關付費運動課程，以順延或補課方式辦理。
民眾購買之游泳池或體適能月卡，使用期限順延。

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