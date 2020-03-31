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觀光局主秘沒事！採檢結果出爐「是陰性」　兒喝咖啡害2人染疫

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▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269，因受長官指派接待從菲律賓返國的觀光局官員之子案277而確診，而該名員工的5歲小孩案299也被波及確診。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，案277部分，接觸人很少，目前採檢2位都是陰性，其中一位是案277的父親，也就是觀光局長官，另一位是診所的醫護人員。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥進一步表示，目前案277的父親確認不是陽性，至於幾採陰這部分不用說太多。至於同行喝咖啡的人有幾個？他說，只有知道那天就是案277、案269，另外還有一位也是觀光局的同仁。

請繼續往下閱讀...

但該名同行的同仁目前並未採檢，莊仁祥說，所謂密切接觸者指的是家庭的密切接觸者，爸爸有列為密切接觸者採檢，該同仁列為居家隔離，只要他出現任何症狀，都會進行採檢。

▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

▲桃園機場強化消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

交通部長林佳龍上午受訪時被問及觀光局官員兒染疫風波，他表示，初步了解去接待的是有一位機場旅服中心的主任跟一位基層同仁，這位同仁是在不知情情況下，陪同主管去接待，目前主要是針對上級主管有沒有公器私用，指示同仁去進行不必要的接待，檢討會集中在主管上。

林佳龍說，交通部已經啟動調查，初步了解通關、用私人自用車接送部分並沒有涉及特權，但該主管請假不完備，還有派下屬接待已超出他們應該有的工作範圍，現在已經調離現職並會降職。

至於受感染的同仁部分，林佳龍說，已經第一時間派員去關懷慰問，會提供所有醫療或其他方面的協助，請他們能夠做好治療。

對於該主管明知兒子有症狀，在確診前還是出席各大會議、餐敘，林佳龍表示，身為在執行防疫工作的交通部觀光局主管，應該要以更嚴格標準審視，之前當知道有可能狀況，也就是兒子在通報採檢、還沒確診前，就應該停止自己出席相關活動，就政府官員來講，尤其在防疫第一線，顯然沒有做到應該負起的責任，這部分會繼續檢討並究責。

林佳龍說，目前該主管後續出入的場所還有可能接觸的人都已經掌握，主管本身也進行採檢，等結果知道後，就可以更清楚了解相關接觸史的人是否有風險。他強調，接待文化讓傳染還是發生了，值得檢討，也會徹底來改進。

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