台灣「境外移入」個案累計276例！　張上淳曝「2大宗族群」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計322例，其中包行各行各業，有醫院清潔人員、長照機構護理師、學生和老師等。中央流行疫情指揮中心表示，從每次報告來看，目前都是境外移入為主，累計276例，大部分都是國外就學和旅遊團，因此目前主要是「留學生」和參與旅行團的「退休族群」居多，接下來會做統計分析。

台灣新冠肺炎境外移入案例遠遠多於本土個案，指揮中心專家小組召集人張上淳說，目前台灣還沒有針對新冠肺炎案例做完整的職業分析，不過現在都以境外移入個案最多，目前大多都是到國外讀書的學生和退休參與旅行團的族群。

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而台灣今天也增加之14例境外移入個案，為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案321於2月9日至3月20日至瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，同樣於今日確診。

▲0331新增16名確診關係圖。（圖／陳昱璇製）