　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「境外移入」個案累計276例！　張上淳曝「2大宗族群」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計322例，其中包行各行各業，有醫院清潔人員、長照機構護理師、學生和老師等。中央流行疫情指揮中心表示，從每次報告來看，目前都是境外移入為主，累計276例，大部分都是國外就學和旅遊團，因此目前主要是「留學生」和參與旅行團的「退休族群」居多，接下來會做統計分析。

台灣新冠肺炎境外移入案例遠遠多於本土個案，指揮中心專家小組召集人張上淳說，目前台灣還沒有針對新冠肺炎案例做完整的職業分析，不過現在都以境外移入個案最多，目前大多都是到國外讀書的學生和退休參與旅行團的族群。

請繼續往下閱讀...

而台灣今天也增加之14例境外移入個案，為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案321於2月9日至3月20日至瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，同樣於今日確診。

▲▼322,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲0331新增16名確診關係圖。（圖／陳昱璇製）

ET快訊
快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪桃園龍潭落網
台師大學生確診感染源不明！　校長516字公開信曝光
觀光局主秘沒事！採檢出爐「陰性」　兒喝咖啡卻害2人染疫
案322台師大生活動路徑曝！實驗室接觸師生全面疫調
日演藝圈第2例！17歲男星確診新冠肺炎…「拍戲時高燒」劇組全
台師大學生確診！接觸者13人隔離　校方15點說明
陳時中：社交距離「室外1公尺、室內1.5公尺」　無法維持要戴
北部某大學生案322確診！　接觸者共13人隔離
快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」！國內累積322例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

先上網申請！寄口罩給海外二等親內家人...陳宗彥曝「第1步驟」

指揮中心：每10萬人口有61台呼吸器　「合計1.4萬台」比歐洲高很多

案322台師大學生無出國史　清明連假校園、校車宿舍全面消毒

吃「抗生素及類固醇」可抑制新冠肺炎？　張上淳：不建議恐影響免疫力

疫情爆發2個月！他提「3點事實」看清了　嘆台人愛跟風：平常都不準備…

台師大部分課程「停課不停學」　該學生相關課程今明啟動線上教學

台師大學生確診感染源不明！校長516字公開信「全文曝光」　留言罵翻急刪文

境外移入減緩！國內連3天入境「低於2000人」　出境低於1000人

老爸牌「居家檢疫餐」威炸！她6天吃胖3公斤　萬人羨慕翻：比坐月子還補

國內306例「24例有嗅覺、味覺喪失」張上淳：列入通報條件

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

先上網申請！寄口罩給海外二等親內家人...陳宗彥曝「第1步驟」

指揮中心：每10萬人口有61台呼吸器　「合計1.4萬台」比歐洲高很多

案322台師大學生無出國史　清明連假校園、校車宿舍全面消毒

吃「抗生素及類固醇」可抑制新冠肺炎？　張上淳：不建議恐影響免疫力

疫情爆發2個月！他提「3點事實」看清了　嘆台人愛跟風：平常都不準備…

台師大部分課程「停課不停學」　該學生相關課程今明啟動線上教學

台師大學生確診感染源不明！校長516字公開信「全文曝光」　留言罵翻急刪文

境外移入減緩！國內連3天入境「低於2000人」　出境低於1000人

老爸牌「居家檢疫餐」威炸！她6天吃胖3公斤　萬人羨慕翻：比坐月子還補

國內306例「24例有嗅覺、味覺喪失」張上淳：列入通報條件

造福地方長輩　陳亭妃、陳怡珍爭取中央補助勝安社區活動中心經費

疫情＋股災雙衝擊　房仲曝：彈性出現！部分屋主對價格不樂觀

快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

先上網申請！寄口罩給海外二等親內家人...陳宗彥曝「第1步驟」

指揮中心：每10萬人口有61台呼吸器　「合計1.4萬台」比歐洲高很多

案322台師大學生無出國史　清明連假校園、校車宿舍全面消毒

Airbnb灑幣76億彌補房東　房客全額退款規定延長至5月31日　

中職／樂天桃猿新官網上線　號召球迷票選吉祥物名

跟6年前差10kg「泳裝變好小件」！　王晴重穿戰服「掉出渾圓半球」網放大：有黑邊

吃「抗生素及類固醇」可抑制新冠肺炎？　張上淳：不建議恐影響免疫力

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」

長官隱瞞兒病史！觀光局員工慘中鏢

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

高層翹班接機「染疫子」...害確診　下場慘

快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」國內累積322例

實踐大學1兼任老師今染疫

25歲正妹總裁　「狂掃2千韓國口罩」捐家扶

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面