快訊／萬芳演唱會宣告延期！　小巨蛋上半年全GG「只剩她」

記者蔡琛儀／台北報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，台灣已有不少大小型演出紛紛宣告延期、取消，上半年的華語歌壇顯得相當冷清，稍早萬芳演唱會主辦單位也宣布，原訂6月13日舉行的小巨蛋演出宣告延期，萬芳表示：「其實很平靜，這是全世界、全地球人都在面對的事。我們終將相聚，但在此之前，祝福大家平安心安。」對於原訂6月新專輯是否有所影響？何樂音樂表示：「按部就班，做好再發。」

▲萬芳小巨蛋演唱會宣告延期。（圖／聯成娛樂提供）

總計上半年台北小巨蛋延期、取消的演唱會，包括3月光良、美國搖滾樂團Green Day，4月Super Junior、米津玄師、5月蔡健雅、草東沒有派對，6月日本樂團ONE OK ROCK、萬芳等，而原傳出5月底要來台演出的劉德華（華仔），遲遲未宣布開唱訊息，如今看來也不樂觀，等於小巨蛋上半年除了6月30日莎拉布萊曼演唱會，所有演出活動幾乎歸零，疫情重創藝文娛樂界。

台灣華語歌壇截至上半年為止，眾所關注是否仍照常舉行的大型演出，還有5月9、10、15、16、17日蔡依林高雄巨蛋演唱會，5月23日戴愛玲TICC演唱會，以及6月27日於小巨蛋舉行的第31屆金曲獎頒獎典禮等系列活動、6月30日莎拉布萊曼台北小巨蛋演唱會。

萬芳演唱會延期公告

由於疫情正值關鍵時期，在與藝人多次討論以後，我們希望以所有人的健康安全為 首要考量，決定將本次【萬芳 30 你的 30______，你今天有沒有來演唱會】延期。

對於期待在萬芳 30 週年演唱會相聚的朋友們，雖然遺憾，但我們也想承諾大家: 1) 新演出日期會於台北小巨蛋確認替代檔期後最遲於 6 月 13 日前公佈，並同時公 佈退票需知。 2) 2020/06/13，大家期待已久的日子，我們仍會設法和大家一起慶祝， 請期待我們準備完善之後陸續公佈的訊息