　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金正恩2日視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲的訓練，親自指導發射。（圖／朝中社）

▲ 金正恩視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓至今宣稱無人感染新冠肺炎（COVID-19），實際疫情則眾說紛紜。南韓《朝鮮日報》31日援引熟知北韓內部狀況的消息人士說法報導，咸鏡北道首府清津市一個家庭共5人月初都出現疑似症狀，在家中隔離期間死亡，沒能接受治療。

這個家庭共三代5口，包括從煉鋼廠退休的老夫婦及他們的女兒、女婿與孫子，出現新冠肺炎症狀後便被鎖在家中，無法就醫治療。消息人士透露，北韓要求出現疑似症狀者居家隔離，更將大門以釘子釘起，禁止他們外出，就算出現死亡案例也會下令封口，以維持「零確診」紀錄。

由於缺乏醫療設備，北韓較落後的地區無法進行篩檢。但消息人士說明，當局在中國及俄羅斯協助之下取得試劑，主要針對平壤的疑似個案採檢，其中不少人都呈陽性。

他指出，北韓確診病例大多集中在中國人較多的平壤、平安北道、平安南道、咸鏡北道清津市和羅先特別市，而當局採取的防疫措施為要求患者居家隔離及禁止人民國內移動。因公務或做生意需前往其他地區的民眾需持有通行證及衛生防疫證，但並不容易取得。除本國公民以外，已經解除隔離的外國人也禁止出國，因此相當焦急。

日本《讀賣新聞》29日則踢爆，新冠肺炎自邊境入侵北韓，現已擴散至全國，且部署北韓及中國邊境的人民軍部隊2月底至今有100名士兵死亡，疑似感染新冠肺炎，因此多次取消訓練。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）13日也表示，他認為北韓無法躲過從鄰國中國爆發的新冠肺炎疫情。

根據北韓官媒《朝中社》，曾赴海外出差並出現感冒症狀者及其接觸者皆列為「醫學追蹤對象」，截至27日全國共2280人列入觀察。

►打臉零確診！北韓軍隊爆上百人染疫死　人民軍「半癱瘓」數度暫停訓練

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
全球150國停課！「台灣仍正常到校」他國全看傻　大學生：自己
名醫偷吃診所「護理師+驗光師+行政」！摩鐵激戰3女拍片　妻整
獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上
4貼上課遇死劫！3幼兒瞬間沒了媽　30歲顧家男「永遠缺席婚禮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

蓬佩奧：美竭力挺台灣「在WHO發揮作用」　將全面遵守《台北法案》

新加坡台女染疫！　酒店式公寓淪感染群已7人確診

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

蓬佩奧：美竭力挺台灣「在WHO發揮作用」　將全面遵守《台北法案》

新加坡台女染疫！　酒店式公寓淪感染群已7人確診

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

全台肅槍毒掃出23把長短槍　赫見板信銀搶匪同款「M4 556」

手搖飲貼防疫小貼紙「別讓阿中太煩惱」　民眾大喊：貼心

快訊／防疫優先！新北市議會拍板5/15開議　延後一個月

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　甚至不在中國上市

若疫情7月獲得控制　佛尼爾：到時該復賽還是度假

LIVE／傳北部1大學生確診校方已通知接觸師生　指揮中心14時說明

「酷碰券」消費折扣上看25%！經長沈榮津鬆口：四月上路

日職／防疫練球也分流　養樂多隊分散4地練球

9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

快訊／五月天「香港五月之約」傳二度中斷　主辦「考量多個方案」正式官宣了！

國際熱門新聞

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

聽到台灣就跳針　WHO官員疑遭除名

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

南韓不封城　靠5個關鍵讓疫情降溫

全家只有1人褐眼！他買DNA測試盒　結果一出哭了

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

重砲轟中國封殺　德國會議員：台灣是獨立國家

封鎖期間　女模拿情趣玩具殺時間

Google高層染疫！「網際網路之父」中鏢

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

救救紐約　美軍安慰號醫療船抵達

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　排出天數曝光

更多熱門

相關新聞

傳北部大學生確診！PTT怕爆：整棟宿舍都在討論

傳北部大學生確診！PTT怕爆：整棟宿舍都在討論

凌晨網上瘋傳北部大學疑似有學生確診，校方今（31）日指出，目前已確切掌握該生曾接觸的師生人數，所接觸場域也進行全面清潔消毒。消息一出，掀起熱烈討論，不少鄉民害怕狂問，還有人透露，整個學校都在傳。

瘟疫撞擊美國夢與英國夢

瘟疫撞擊美國夢與英國夢

新加坡台女確診！

新加坡台女確診！

三星晶片廠爆出首例員工確診！　工廠嚴格消毒仍正常運作

三星晶片廠爆出首例員工確診！　工廠嚴格消毒仍正常運作

桃公車4/9起強制戴口罩　拒戴者將拒載

桃公車4/9起強制戴口罩　拒戴者將拒載

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北韓日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面