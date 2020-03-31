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英業達搶智慧醫療商機　攜手為恭醫院建置監測系統

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▲英業達集團與頭份為恭醫院攜手合作，打造智慧醫療監控系統。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲英業達集團與頭份為恭醫院攜手合作，打造智慧醫療監控系統。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

英業達集團英華達股份有限公司，30日捐贈為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 「全家寶」電子血壓計 23 台與「全家寶」血糖、總膽固醇、尿酸監測系統5台，給予苗北地區社區健康小站使用，期望能夠共同守護社區民眾健康。

隨著高齡化社會的到來，民眾對於與身體健康相關的議題也越來越重視；但伴隨聯網技術的興起衍生出的智慧醫療產業商機更是相當可觀，根據先前研究，在物聯網市場中，醫療聯網是僅次於工業物聯網的第2大應用領域（約佔30.3%）。若論市場規模，與智慧醫療相關的醫療聯網市場在2021年預估將達接近1000億美元，也因此吸引眾多業者參與其中。

英華達股份有限公司董事長張景嵩先生表示，「全家寶全方位生理量測系統」具有24小時隨身量測、健康趨勢一目瞭然、家人健康時時關懷、專業醫護健管服務、雲端儲存永不遺失等之特色。

此外，張景嵩也說，「全家寶」設備量測後，能即時在手機或平板上「全家寶App」顯示量測數據，讓醫護人員掌握病患最新生理數據，亦能將相關數據即時傳輸至護理站之電腦螢幕上，讓醫護人員透過「全家寶健康管理平台」監控病患生理數據，並可串接外部醫療院所及健管機構服務平台，提供更完善的醫療照護服務。

為恭紀念醫院陳振文院長表示，依據衛生福利部2017年10大死因統計資料顯示，慢性疾病占總死亡人數之86.6%。為恭醫院從2007年起分別在竹南鎮及頭份巿共設立23個小站，每站每月定期提供免費血壓、血糖篩檢，2019年度服務總人次達44800人次。

陳振文強調，預計藉由「全家寶」設備能將數據即時傳輸至個案管理平台及院內系統之特性，讓為恭醫護人員能即時照顧民眾健康，將醫療資源由醫院深入社區。同時也期望將「全家寶」設備導入防疫病房，透過「全家寶」軟硬體系統整合的建置，醫護人員可採遠端照護，減少與病患接觸次數，進而降低感染風險，有助於此波疫情之管控。

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