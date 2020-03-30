留給台灣最好的禮物！郝柏村離世…留下「健保政策」成醫療基石

▲郝柏村任內全力推動健保。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

前行政院長郝柏村的離世讓不少軍人相當震驚，也許年輕世代對他比較陌生，但對老一輩來說，他是曾站在第一線和軍人並肩作戰的真男人。不僅他的精神受人景仰，其實讓各國都羨慕的「健保」政策也是他努力推動的，可說是留給台灣最好的禮物。

資深媒體人何炯榮26日曾在臉書PO文，很多新世代提到國民黨，腦海就會浮現許多負面印象，但回顧歷史就會發現，1986年2月國民黨執政時，行政院長俞國華曾宣示「2000年實施健保醫療」，郝柏村繼任後也致力推動此政策，直到1995年3月1日連戰任內提早上路實施，「我想多數新世代年輕人根本不知道這段歷史，及國民黨對臺灣的貢獻。」

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▲郝柏村留下健保。（圖／翻攝自何炯榮臉書）



事實上，郝柏村的貢獻不只健保，國防部細數了他為中華民國的付出，包括於八年抗戰時擔任基層官兵、金門823砲戰時擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，在台灣民主化過程中，他也曾任國防部長、行政院長，見證我國100年來的經濟動盪與發展。

有網友在PTT表示，郝柏村最為人知的就是在823砲戰中的表現，他也因為這場戰役獲得了雲麾勳章、虎字榮譽旗，是「真正跟中共火拼過的男人」，無論世人對他的評價為何，不可否認的是他的確為台灣做出不少貢獻犧牲。

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