N號房主嫌拒透露兩支手機密碼　可能藏有重要犯罪證據

▲南韓「N號房」事件的主嫌趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》周一(30日)報導，韓國警方最近從「N號房」事件主嫌趙主彬的家裡搜出9支手機，當中7支已完成調查，但發現都是他作案 前使用的手機。而剩下兩支可能藏有犯罪線索的手機，由於趙主彬拒不交代密碼，警方正在努力解鎖。

據首爾地方警察廳透露，這兩支手機一支是三星Galaxy，藏在趙主彬家中的沙發底下。另一支是蘋果，直到被捕時，他都一直帶在身上。它們很可能含有趙主彬犯罪的確切證據。

警方表示，趙主彬對他的犯罪事實供認不諱，卻拒絕透露這支手機的密碼。警方推測，手機中可能有他跟同夥的聊天記錄及比特幣交易記錄等。這些訊息不但可以幫助查出「N號房」會員身份，還可以掌握嫌犯的犯罪收益，甚至還可能發現其他的犯罪事實。

報導稱，因為「N號房」聊天軟體Telegram的總部在境外，讓韓國警方難以獲取伺服器記錄，這兩支手機裡的資料，有望成為破案的核心證據。

韓媒報導，「N號房」主嫌趙主彬承認曝光演員朱鎮模私生活一事是他的所為。趙主彬稱自己利用朱鎮模的ID和密碼相同這一點，拿到了相關內容後對朱鎮模進行勒索，但談判破裂，所以曝光了聊天內容。

今年1月時，朱鎮模的手機遭到駭客攻擊，隨後他跟張東健的聊天記錄曝光。朱鎮模向張東健分享了多張性感模特兒的照片，還有：「我還寶刀未老呢」、「哥，周六找點樂子去？」等言論。