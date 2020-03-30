網傳80年歷史建築「黃三元故居」要拆？　鄉長：有聽說沒證實

▲80年老建築黃三元故居融合閩粵日本風格非常有特色。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

這是真的嗎？！彰化又有一處老建築要成為洪流沒入歷史了嗎，埔心人引以為傲的「黃三元故居」，近日在網路傳要拆除了，記者也實地走訪一趟，環顧四周門窗緊閉，但環境清理非常乾淨，鄉長張乘瑜表示，有聽說要拆但還沒得到證實，他會再與其家人溝通，盼暫緩決定，甚至可以與公所合作為保存歷史建築努力。

▲大門上的匾額建立於1942年。（圖／記者唐詠絮攝）

據埔心鄉公所記載，黃三元故居是一棟日式的2樓巴洛克式洋房建築，佔地1.8公頃，建於1940年，距離現在已經有80年的歷史，當年由黃三元的父親黃義花費2萬元（相當於當時兩甲地的價值），由日本建築師設計，融和日本、閩、粵建築特色，到如今依然屹立不搖。

▲80年老建築黃三元故居2樓式建築。（圖／記者唐詠絮攝）

已故歌手黃三元在家排行老3，是埔心鄉的「傳奇人物」，由他創作的「素蘭素蘭要出嫁」，至今傳唱三代家喻戶曉，因此黃三元的故居更有其歷史價值，而他的兄弟姊妹都對社會有相當大的貢獻。

▲黃三元故居是埔心鄉地標之一。（圖／記者唐詠絮攝）

前縣長翁金珠任內，有意活化該建物，埔心鄉公所近幾年來，將羅厝天主堂及黃三元故居串聯，活絡觀光，如今大門深鎖，門前擺著兩張大看板，說明「黃三元故居」的建築始末，要拆除的消息近日在網路發酵，網友留言「可惜」又少了一棟歷史建築，希望公部門能介入挽留。

▲80年老建築黃三元故居佔地將近2公頃。（圖／記者唐詠絮攝）

張乘瑜對拆除傳言相當的謹慎與重視，一早便打電話要求證黃義的家人，但一直都還沒得到確切的消息，張乘瑜也說，這棟伴隨埔心人的記憶長大的老建築，一磚一瓦都是歷史軌跡，就這麼沒了真的是台灣的損失，他還會繼續的努力，因為這一棟是私有建築，若真的要賣要拆，希望其家人能暫緩拆除的決定，公所可以一起合作，保存歷史建築。

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