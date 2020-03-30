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「不封城，一個月就讓疫情降溫！」　南韓靠這5個致勝關鍵

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曾經一度失控的南韓疫情，卻在不封城的狀況下，一個月迅速控制住疫情，圖為南韓首爾教堂進行消毒的畫面。（圖／報系資料照）

▲ 曾經一度失控的南韓疫情，卻在不封城的狀況下，一個月迅速控制住疫情，圖為南韓首爾教堂進行消毒的畫面。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

根據南韓最新公布資料，新冠肺炎確診人數為9583，其中治癒者為5033人，治療中為4398人，死亡為152人，從2天前開始，治癒人數已經超越治療中的人數，被稱為「黃金交叉點」，確切的顯示南韓疫情已經在控制之中。

南韓和美國都於1/20出現首名新冠肺炎確診案例，隨著大邱新天地教會的群聚感染，讓南韓確診人數瞬間飆升，在2月底時，世界各國曾經一度覺得南韓已經「淪陷」，不過短短一個月，南韓卻已經迅速控制住疫情，反觀美國正逐漸邁向疫情失控的路上，目前美國新冠病毒的確診人數已經超過11萬例，成為全球確診案例最多的國家，死亡人數為1900人，其中紐約州是美國新冠病毒疫情重災區，確診感染5萬2318例，728人死亡，美國總統川普已鬆口，考慮對紐約州進行隔離政策，也就是封城。

台灣近來也有許多專家提出「封城」的建議，希望能預防進一步的大規模社區感染，但不妨先參考南韓的防疫經驗。

南韓沒有封城，就連疫情最嚴重的大邱也從未封城，也沒有關閉邊境、沒有全面停止經濟活動、沒有拒絕疫區國家，但卻迅速在一個月內壓平了新增病例曲線，根據外電報導有以下5個關鍵。

關鍵1：接觸者追蹤

借助手機科技和大數據，韓國的電子追蹤系統，匯集在APP讓大家知道患者的行蹤。警方也可以很快發現違反的人，可以馬上出動去抓人。旅客也要下載回報健康狀態的APP。

關鍵2：全面免費病毒篩檢。

南韓是採取PCR篩檢，並非準確度稍差的快篩，而且一個「得來速」篩檢一天可以完成380人的篩檢，每日幾乎檢測上萬件，至今完成37萬次，平均每200人就有一人做過檢測。

南韓在首例出現之後，一週內便邀集醫療生技業者，快速核准四種篩檢試劑，目前每天可生產十萬個試劑，盡早判斷病毒聚集處，才知道要把醫療物資往哪裡部屬，全面封鎖病毒，而不是封鎖城市。

關鍵3：醫療資源相對完善

南韓的醫護體系本來就健全，平均每千人病床數12床，再加上採去輕、重症分流，所以維持了低致死率。

關鍵4：民眾具有防疫觀念

韓國和台灣一樣，每日定期舉行防疫記者會，公開最新疫情進展，並透過直播讓全國民眾同步收看。同時在公共場所廣貼文宣海報，宣導防疫觀念，鼓勵民眾盡量少去人多的地方，並避免群聚活動。

韓國對於病患和有接觸史的高風險族群，採取嚴格的管控措施，在專人監督下，嚴格執行居家隔離檢疫，隔離期間由政府提供補助。一旦有違反情事，將面臨法律刑責與罰鍰。此外，南韓民眾對於防疫的配合度也是其中關鍵。

關鍵5：預先提早準備

南韓從第一個案例出現後，便積極採取以上一系列措施，就算沒有封閉邊境，但對於所有進入南韓的人都進行快速篩檢，此外，雖然一度出現排隊買口罩的驚人畫面，但後來政府也積極增加口罩、防護衣等防疫物資的數量。

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