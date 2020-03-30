又增本土個案1例！5歲童「發燒」確診　是案269觀光局員工兒子

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布國內新增8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土。本土個案為未滿10歲男童(案299)，為案269本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚；目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

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▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



指揮中心指出，新增之案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。

案301於2月20日至3月2日至美國旅遊，返國後於3月6日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於3月15日及25日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於28日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

案302與案152、222至225及案272等6人就讀英國同一所學校，也曾一同聚餐，案302自3月16日返國至今無疑似症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；截至目前該校相關群聚共7人確診。

案303、304於3月7日至19日與182一同至美國自助旅遊(該團共10人)，2人返國後分別於3月20日及26日發病，經衛生單位安排採檢後確診，為一起旅遊群聚；截至目前該團共3人確診。

▲3/30新增8例條列式關係圖。（圖／陳昱璇製）