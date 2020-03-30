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嘉縣養殖漁業生產調節獎勵措施啟動　申請期限3/30-4/30

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▲養殖漁業生產調節獎勵措施啟動 漁友請踴躍申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲養殖漁業生產調節獎勵措施啟動，鼓勵漁友踴躍申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響養殖產業，行政院農業委員會推動「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，補助整池消毒、疏養及延後放養，避免集中上市。農委會期望適時輔導產業機動調節生產，維持產銷穩定，能減緩疫情對產業的衝擊，並協助養殖產業度過疫情危機。


「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，申請條件為2019年度有養殖事實並完成養殖漁業放養申報；且養殖登記證在有效期限內者，在3月30日到4月30申請期限內，備妥相關文件，包含國民身分證正反面影本、有效期限內的養殖登記證影本、2019年度養殖漁業陸上養殖放養申報書影本、土地使用同意書(養殖漁民為土地所有權人者免附)，以及執行計畫書，向魚塭所在地公所提出申請。

各項獎勵方案及獎勵金額重點說明如下：
一、整池消毒：水泥硬池每公頃最高新臺幣6萬元，土池每公頃最高10萬元。合計最高以3公頃為限，並採實支實付給予支出費用。


二、疏養：每公頃3萬元，最高以3公頃為限。


三、延後放養：自2020年5月1日起至7月31日止無養殖事實者，每公頃1.5萬元；自2020年5月1日起至12月31日止無養殖事實者，每公頃3萬元。最高以3公頃為限。

農業處表示，「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」已開始受理申請，請符合條件的養殖漁戶，務必在期限內完成申請，相關詳細內容可就近洽詢當地公所；或到行政院農業委員會網站(https://www.coa.gov.tw)「嚴重特殊傳染性肺炎農產業輔導振興專區」，及行政院農業委員會漁業署網站(https://www.fa.gov.tw)「嚴重特殊傳染性肺炎農產業輔導振興專區」查詢。

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