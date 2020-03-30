　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼交通部觀光局長周永暉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲周永暉公開內部信件替同仁打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）案269的北部30多歲男性，因為接待過從菲律賓返國的觀光局內勤主管之子案277而確診，掀起各界熱議。對此，觀光局長周永暉29日在臉書PO出內部信件，除了希望同仁加強防疫警戒，也不忘替大家打氣，誠實以對、配合檢疫，才能避免不必要的風險。

根據《聯合報》報導，周永暉在信件中談到，觀光局同仁自疫情爆發以來一直忙碌至今，從未休息過，中央流行疫情指揮中心公28日公布的兩名確診案例，確認其中一名為局內同仁，且有4人正在進行居家隔離，希望大家面對疫情一定要誠實以對、配合疫調作業，才能避免不必要的風險；另外，辦公區域也已經全面消毒，同時啟動「分區異地辦公」，期盼同仁多加留意自身與家人的健康，掌握「戒」丶「定」丶「慧」3字核心，一起度過這波危機。

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲由於近期的確診案例幾乎都與境外移入有關，機場成為台灣防疫的第一線。（圖／記者陳弘修攝）

至於觀光局內勤主管之子案277一事，交通部長林佳龍29日表示，大家很關心觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助，不過，派駐機場的同仁服務的應該是旅客，不該是官員的親友，目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診），先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

觀光局副局長張錫聰也出面說明，案277的爸爸是觀光局內勤主管，該主管20日去桃園機場接送小孩，但由於孩子要居家檢疫14天，因此他跟兒子的接觸僅有在機場接送的時候，隨後將兒子送至住處後，兩人並沒有同住，其他時間都沒有做密切接觸。

張錫聰說，據現場同仁轉述，案269是在入境大廳接觸到案277，在等爸爸來接他的時候，有一起喝咖啡、寒暄聊天，目前觀光局局本部也只有該名內勤主管居家隔離，其他同仁沒有。

相關新聞

►林佳龍怒了！觀光局主管兒「機場喝咖啡」害染疫　下令調查：有特權不寬貸

►出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

ET快訊
吳釗燮酸「連台灣都不能提？」　WHO回應了：向台灣等所有地區
全球破71萬確診3.3萬死！　義大利成唯一「萬人病逝」國家
出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情
中午變天…兩波水氣接力　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍怒了！觀光局主管兒「機場喝咖啡」害染疫　下令調查：有特權不寬貸

觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

「第一次武漢包機台灣願意提供1萬件防護衣」　王定宇：中國拒絕

台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝

副總統陳建仁維基百科被惡意竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協處後續治喪

快訊／新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

時力民調「79.9％挺陳時中續任」　民眾黨：不淪為大黨的側翼

前國防部副部長王文燮車禍驟逝　國民黨：沉痛哀悼

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

「第一次武漢包機台灣願意提供1萬件防護衣」　王定宇：中國拒絕

台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝

副總統陳建仁維基百科被惡意竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協處後續治喪

快訊／新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

時力民調「79.9％挺陳時中續任」　民眾黨：不淪為大黨的側翼

前國防部副部長王文燮車禍驟逝　國民黨：沉痛哀悼

吳釗燮酸WHO高層受訪斷訊：哇！連「台灣」都不能提？

台灣西部「唯一淨土」靠3因素？嘉義名嘴再揭巧合：跟一條線有關

不斷更新／川普宣布企業延至4月底開工　紐約醫療用品「1週內將耗盡」

潘懷宗／每天一顆水煮蛋　免疫力加分抗肺炎

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr！　姐弟戀穩交滿6周年

全球突破71萬確診3.3萬死！美國13萬確診世界最多　義大利唯一破萬死國家

Dappei／法式復古靠2樣配件完成！IG部落客私服穿搭，美成高級畫報

國際桌總：凍結3月世界排名　6月30日前所有比賽暫停

喝牛奶「拉肚子」一定是乳糖不耐症？　營養師解析「3大關鍵原因」

唐綺陽運勢／3星座桃花卡關...魔羯出運！　雙子工作遇危險注意老問題

快訊／再多18天！　川普宣布：企業延至4月底開工

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

秘魯第二批包機載55台人　助4國84旅客離境

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

呱吉自暴曾被強暴　地點、對象全公開

陳建仁維基被竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

稱大馬疫情「路邊埋屍」！　李正皓道歉了…

新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

遭轟「韓有沒有心拚市政」　白喬茵回應了

黃智賢砲轟陳時中顢頇：無能管好居家檢疫的人

韓國瑜「一看香歪了」秒伸手指正海陸儀隊

觀光局1人確診　局長內部信曝光

柯文哲PO文藏彩蛋！黃瀞瑩現身

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協助

史上首次「部長移送署長」　戰火1個月前就點燃

更多熱門

相關新聞

快訊／川普宣布：企業延至4月底開工

快訊／川普宣布：企業延至4月底開工

美國總統川普先前希望4月12日復活節，能讓企業盡快復工，以彌補停工的巨大損失；然而隨著新冠肺炎疫情持續發燒，美國已經突破13萬例確診，成為全球唯一官方數據破10萬的國家，在疫情尚未達到高峰的情況下，川普決定延長18天，讓企業4月底再恢復營運。

7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝第三名變了

7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝第三名變了

更／全球破71萬確診3.3萬死！義大利萬人病逝

更／全球破71萬確診3.3萬死！義大利萬人病逝

義大利破萬死！新增病例降5.6％破紀錄

義大利破萬死！新增病例降5.6％破紀錄

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎觀光局周永暉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

快訊／案108奧捷團40多歲男不治

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

女子疑染新冠肺炎亡！家人抱遺體回家

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

林佳龍震怒下令調查：有特權絕不寬貸

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

奶汪上車跟回家　1年後變驚嚇包

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

冰島雙病毒感染者　指揮中心回應

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面