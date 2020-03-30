觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

▲周永暉公開內部信件替同仁打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）案269的北部30多歲男性，因為接待過從菲律賓返國的觀光局內勤主管之子案277而確診，掀起各界熱議。對此，觀光局長周永暉29日在臉書PO出內部信件，除了希望同仁加強防疫警戒，也不忘替大家打氣，誠實以對、配合檢疫，才能避免不必要的風險。

根據《聯合報》報導，周永暉在信件中談到，觀光局同仁自疫情爆發以來一直忙碌至今，從未休息過，中央流行疫情指揮中心公28日公布的兩名確診案例，確認其中一名為局內同仁，且有4人正在進行居家隔離，希望大家面對疫情一定要誠實以對、配合疫調作業，才能避免不必要的風險；另外，辦公區域也已經全面消毒，同時啟動「分區異地辦公」，期盼同仁多加留意自身與家人的健康，掌握「戒」丶「定」丶「慧」3字核心，一起度過這波危機。

▲由於近期的確診案例幾乎都與境外移入有關，機場成為台灣防疫的第一線。（圖／記者陳弘修攝）

至於觀光局內勤主管之子案277一事，交通部長林佳龍29日表示，大家很關心觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助，不過，派駐機場的同仁服務的應該是旅客，不該是官員的親友，目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診），先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

觀光局副局長張錫聰也出面說明，案277的爸爸是觀光局內勤主管，該主管20日去桃園機場接送小孩，但由於孩子要居家檢疫14天，因此他跟兒子的接觸僅有在機場接送的時候，隨後將兒子送至住處後，兩人並沒有同住，其他時間都沒有做密切接觸。

張錫聰說，據現場同仁轉述，案269是在入境大廳接觸到案277，在等爸爸來接他的時候，有一起喝咖啡、寒暄聊天，目前觀光局局本部也只有該名內勤主管居家隔離，其他同仁沒有。

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