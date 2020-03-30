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台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝

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▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

▲我駐秘魯代表處協調第二批包機，載55名國人、美日星馬等84名外國滯留旅客離境。（圖／外交部）

記者柯沛辰／綜合報導

秘魯為了防堵疫情，16日起封鎖邊境，導致149台人滯留當地。經我駐祕魯代表處向當地政府協調，第二架包機29日載運55國人離境，還順便載了美國、日本、新加坡及馬來西亞等84名滯留的外國旅客。新加坡外交部長、日台交流協會特此公開感謝。

秘魯3月16日實施全國緊急狀態，不僅關閉邊境，也暫停市區交通，導致149台人滯留當地。駐秘魯代表處接洽後，19日協調首架商業包機將72人載離。第二架包機則於29日起飛，在上午10點抵達美國邁阿密，再轉機各自返台。

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

▲▼55名國人在外交部協助下，順利搭上第二架包機。（圖／外交部，下同）

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

外交部證實，考量包機上還有剩餘座位，這次也順道載運日本、新加坡、美國等84位外國滯留旅客。目前兩架包機飛離後，還有22位國人選擇續留秘魯，我駐秘魯代表處將持續保持聯繫，提供必要協助。

據了解，第二架包機一共搭載139名滯留旅客，其中包括國人55名、日本29人、馬來西亞7人、新加坡14人、美國34人。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）29日在臉書發文表示，非常感謝台灣伸出援手，讓滯留國人能搭乘台灣安排的飛機。日台交流協會也同樣在臉書道謝，「對這次台方友情洋溢的合作, 我在此表示由衷的感謝。」

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡外交部長公開致謝。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／翻攝自臉書）

▲日台交流協會發文感謝。（圖／翻攝自臉書）

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