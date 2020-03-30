義大利封城⋯台母子4小時拚登機！抵台搭防疫計程車被暖哭：生活在台灣很幸福

▲台灣各地陸續啟動防疫計程車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蕭筠／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，尤其，義大利為歐洲疫情最為嚴峻國家，死亡人數已破萬人，情況令人堪憂。一位媽媽就搶在義大利封城前，帶著3歲半兒子搭上最後一班飛機回台，近日她結束14天居家檢疫並分享這一路闖關的心路歷程，不僅大讚台灣防疫真的做得非常好，更感謝防疫計程車的協助，尤其是司機的這舉動讓她感動直呼「這就是台灣濃濃的人情味」、「我們生活在台灣真的很幸福很安全」，掀起不小熱議。

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▲義大利新冠肺炎疫情嚴峻，全國累積死亡人數已破萬人。（圖／路透社）



臉書粉專「看見世界天氣晴」25日PO出1則貼文，內容為一名媽媽分享獨自帶著兒子自義大利入境台灣後進行14天居家檢疫的心路歷程，2人從義大利飛往英國轉機回台，3月9日入境台灣，一路卻上遇見不少突發狀況，包括班機臨時取消、4小時趕最後一班飛往英國的航班，尤其搭機期間更是焦躁不安，原因是看見絕大部分的外國人都未戴口罩做好自身防護措施，讓她十分擔心，「整個過程，腦海只有一個念頭，我一直一直告訴自己，要照顧好自己，要照顧好孩子，才是當前最重要的事情，我一刻都不能疏忽。」

「落地台灣時好激動，一系列的措施讓我很有感。」這位媽媽說，她指出無論是機上廣播還是入境時的相關防疫措施都面面俱到，「我真的覺得非常感動，他們是那麼仔細的和我一條一條講解叮嚀和囑付，他們沒有把我當成是身上可能帶有病毒的對象，他們是如此的溫暖，讓我忘了一路輾轉回台是如何揪心。」尤其是防疫計程車更是讓她印象深刻，不僅價格親民，從桃園搭回高雄只需要約2600元左右，「很謝謝政府這麼貼心站在人民角度思考的措施，讓我們解決了接送的問題，又不會有價格太高的擔憂。」

▲桃機防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）



該媽媽指出上計程車前戴著口罩的司機會先幫忙進行全身消毒，行李也是，坐車期間雙方更是有默契的將窗戶打開通風，沒想到司機還暖心提醒，「妳窗戶開的太大了，小小的通風就可以，不然孩子會冷，這時候千萬別感冒了。」讓她一聽十分感動，沿途還給予一些防疫叮嚀，母子抵達高雄已經晚上11時，司機更貼心於門口等待她搬完行李、關下鐵門後才離開，「從入境台灣開始，每一個環節，每一個防疫崗位的英雄，都是如此的細心和敬業。」

這位媽媽也表示在這14天居家檢疫過程都有確實做好相關規定，再次強調台灣是個防疫非常棒的國家，「我們生活在台灣真的很幸福很安全。」不忘感謝所有堅守崗位的防疫人員，也感謝配合政府防疫的台灣人民。PO一出吸引不少人留言「看完熱淚盈眶，我是台灣人，我以台灣為驕傲，感恩所有努力的人們，大家辛苦了，祈福疫情早日平息」、「真的生在台灣好幸福」、「看完文章真的很感動，真心感謝你確實執行居家檢疫，保護自己也保護他人」。