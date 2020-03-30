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快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

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小孩,感冒,流鼻水,口罩 。（圖／記者廖明慧攝）

▲受外在環境影響，愈來愈多人希望透過多功能空調兼顧冷暖房及空氣清淨效果。（圖／取自Pakutaso）

消費中心／綜合報導

現今空污問題日趨嚴重，外加深受全球疫情影響，多數民眾逐漸習慣長時間配戴口罩。然而，悶熱潮濕的春夏季節即將來臨，許多消費者希望在室內除了享受舒適的空調，更希望脫下口罩可以安心呼吸清新空氣。時序進入選購空調大旺季，各大品牌紛紛祭出優惠吸引消費者目光。三菱電機以堅持職人DNA、不妥協的MEQ精神，推出旗艦型冷暖空調靜音大師GR系列之外，2020年更因應台灣民眾喜好及需求，推出功能實用、價格親民的HS冷專系列，目標透過高CP值的平價款戰鬥機種強攻台灣消費市場。

▲▼三菱電機空調冷熱家電事業部事業部副部門長MEQ精神永不妥協。（圖／記者周宸亘攝）

▲三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長井川明弘。（圖／記者周辰亘攝）

三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長井川明弘指出，台灣消費者在選購空調時多半注重3大面向：第一、省電、省能源＝省錢，愈來愈多消費者懂得認明一級省電節能標章，透過變頻恆溫的空調產品不僅可長時間保持舒適溫度，又不會過度耗電，因此在電費上的節省很有感。第二、選擇品質好、值得信賴的品牌，比起吹風機等小家電，空調產品屬耐久財，即使總價高但品質好的冷氣一用至少十年沒問題，井川明弘也特別提醒民眾，由於空調產品往往需要專業師傅配合安裝，因此施工品質也得注意，才能用的安心。第三、一機多功能具高CP值，若一台空調不只吹得舒適，還可兼顧空氣清淨、自動控溫等多種功能，自然深受消費市場喜愛。

▲▼三菱電機奈米複合塗層。（圖／業者提供）

▲DBC奈米複合塗層作用示意圖。（圖／業者提供）

▲▼三菱電機空調冷熱家電事業部事業部副部門長MEQ精神永不妥協。（圖／記者周宸亘攝）

▲對比左邊為有DBC奈米複合塗層設計，右邊髒污嚴重為一般無塗層設計，差異顯著。（圖／記者周辰亘攝）

井川明弘表示，過去三菱電機推出的靜音大師GR系列屬中高階旗艦機型，兼具冷暖變頻可因應台灣夏季悶熱黏膩感、冬季濕冷多雨的氣候，並結合世界首創DBC奈米複合塗層有效隔絕油性及水性兩種髒污，維持機身內部清潔與機器性能，大幅提高使用率，避免降低空調運轉效率導致耗能、風量減少、出現異味等，並採用業界唯一的「Easy Clean」貼心設計，可輕鬆拆卸空調面板和引流板清潔，有效清潔熱交換器和風扇降低耗能，節省至少約 30%電費支出。

▼Easy Clean設計易拆易洗，有效清潔預估可節省30%空調電費支出。（圖／記者周辰亘攝）

▲▼三菱電機空調冷熱家電事業部事業部副部門長MEQ精神永不妥協。（圖／記者周宸亘攝）

同時針對令許多人在意的PM2.5問題，可透過靜電除塵濾網高效捕捉空氣中的懸浮微粒，遠距離吹送大量舒適清淨的氣流；不僅如此，連室外機也透過藍波耐蝕處理設計，可針對台灣潮濕室外環境，先一步進行防鏽延長使用壽命，各種細膩的考量彰顯三菱電機MEQ職人精神，滿足現代消費者挑剔講究的選購需求。

▲▼三菱電機MEQ精神旗艦品質入門價。（圖／業者提供）

▲因應台灣消費需求，三菱推出價格親民的HS系列，是具備旗艦機基本功能的戰鬥機種。（圖／業者提供，下同）

井川明弘進一步表示，觀察台灣消費市場需求，2020年三菱電機特別開發出滿足中階消費者使用需求的HS系列做為「戰鬥機種」，其保有三菱電機一貫的MEQ精神，嚴選旗艦機種的重要基本功能，全系列皆搭載強力冷房的急冷功能，從小坪數到大空間皆可對應選購，同樣具備極好評的19分貝超靜音運轉，模擬大自然的清涼自然風吹送至全室，並保有室內、室外機防污防蝕強化處理，也可選購PM2.5靜電除塵濾網，集結旗艦血統冷氣功能，卻享親民價格，尤其適合只需冷氣功能為主的中南部消費者，成為小資安家優質選擇。

▲三菱電機以MEQ匠心打造每一台高品質空調。

三菱電機在台屆滿70年，堅持品牌初心「Change for the better」的精神，持續為消費者推出更好的產品，透過MEQ（Mitsubishi Electric Quality）理念，強調以針對嚴峻狀況進行測試、自製關鍵重要零件、出廠前100%測試運轉及60年領先空調精工技術等四大耐久工匠精髓，擦亮三菱電機金字招牌，只要認明這個標章，就代表冷氣皆符合嚴格的品質標準。

井川明弘說明，根據過去日本銷售經驗，三菱電機家用產品的消費者高達20%會具有品牌忠誠度，因此今年特別調整銷售策略，希望透過全新開發更適合台灣消費者的HS系列作為戰鬥機種打進市場，讓更多人先輕鬆入手感受三菱電機空調的好品質，進而提高回購家用電器全系列產品的意願。

▲三菱電機空調推出購買指定空調機種現折2,000元優惠。

迎接即將來臨的夏季，三菱電機端出優惠強攻空調市場，自2020年3月~7月起，購買指定空調直接現折2,000元優惠，憑發票購買日期之3/1~5/31期間至活動網站完成發票與保卡上傳即可加碼獲得1,500元全聯禮券或三菱電機經典12吋智能遙控涼風扇二選一。

販促訊息更多內容：https://reurl.cc/Nj1x46
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