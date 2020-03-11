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蘋果大秀續航力！iPhone 11 Pro「一鏡到底」拍攝5小時冬宮博物館巡禮

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▲▼iPhone 11 Pro一鏡到底拍攝5小時冬宮博物館巡禮。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲iPhone 11 Pro一鏡到底拍攝5小時冬宮博物館巡禮。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

 記者王曉敏／綜合報導

現在不是旅行的好時機，不如讓蘋果帶你走一遭俄羅斯聖彼得堡最具代表性的冬宮博物館吧！不過觀看前請先去趟廁所，因為這趟導覽全程以iPhone 11 Pro拍攝的影片，長達5個小時一鏡到底，顯示出iPhone的超強電池續航力。

蘋果9日在YouTube放上iPhone 11 Pro最新宣傳影片，不同於其他廣告片描述其機款如何強大，蘋果實際以iPhone 11 Pro進行4K畫質錄影，一鏡到底拍攝冬宮博物館巡禮，總片長達5小時19分鐘又28秒，拍攝完成後iPhone 11 Pro的電量仍有19%。

影片中，蘋果實際走訪了冬宮博物館45個畫廊及588件藝術創作品及2場現場表演。其中的亮點包括在冬宮劇院（Hermitage Theatre）的芭蕾舞劇、青年作曲家里希特（Kirill Richter）的演奏，並近距離欣賞林布蘭名畫《Return of the Prodigal Son》、卡拉瓦喬名畫《The Lute Player》及拉斐爾長廊（Raphael Loggias）壯麗的天花板等。

據蘋果官方說法，iPhone 11 Pro的整體電池使用時間最長較上一代iPhone XS多4個小時，影片播放時間最長可達18個小時。而此次的「冬宮博物館巡禮」後，不僅可讓消費者驚艷於冬宮的美，也可進一步讓消費者驚艷於iPhone 11 Pro的電池續航力。

▼若覺得影片太長，蘋果還另外上傳了一分半鐘的精簡版：

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