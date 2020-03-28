雨快下完了！午後各地雨勢漸緩　傍晚轉乾冷「北台灣探15度」

▲今日各地都有大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過台灣，全台各地都有局部大雨，臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，鋒面預計將於午後向東移出台灣，各地雨勢將逐漸緩和，今日傍晚就會漸漸停歇。今晚受乾冷空氣影響，各地氣溫下滑，北台灣低溫約15到16度。

氣象局表示，今天中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生的機率，也有局部較大雨勢出現的可能，而鋒面通過後東北季風增強，北台灣也會開始感到涼意，預測高溫約23度上下，與昨天相比約有10度左右的降幅，而各地低溫普遍在15至19度。

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「天氣風險Weather Risk」表示，鋒面目前來到了高屏一帶，換成南部雷雨交加，但由於大氣中層的水氣偏多，其他地方還是有一陣一陣的驟雨。預估鋒面將在中午向東移出台灣後，各地的雨勢會漸漸緩和下來，但完全停止可能要等到傍晚過後。

▲今日上半天全台有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

「天氣風險Weather Risk」指出，今日氣溫也有較大變化，前兩天全台高溫都是30度甚至以上，但今天受到北方冷空氣影響，北部高溫降至21到22度，中南部在26到28度，東半部25到27度，低溫北部、東北部15到16度，中南部與東南部在17到20度之間，是相當明顯的轉冷

「天氣風險Weather Risk」指出，週日天氣又會再有明顯轉變，受到鋒面後方乾冷空氣影響，這波降雨週六入夜後就會停止，週日各地都是多雲到多雲時晴的穩定天氣，隨著陽光露臉，各地高溫與低溫都回升1到2度，北部東北部15到22度，中部26到28度，南部19到30度，東南部18到22度，全天感受上來說還是比較涼的。

另外，「天氣風險Weather Risk」表示，目前看起來下週清明連假台灣天氣可能不太穩定，鋒面與華南水氣交互影響，各地雲量多北部東北部容易下雨。中央氣象局目前豪雨特報區域已有減少，現僅針對台東縣發布豪雨特報。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局提供）