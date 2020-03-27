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新北約談70商家　劉和然：市府與業者建立「防疫通報機制」

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▲因應新冠疫情，新北市府邀請新北各百貨、賣場、商圈、夜市等近70位業者研擬防疫對策。（圖／市府提供）

▲因應新冠疫情，新北市府邀請新北各百貨、賣場、商圈、夜市等近70位業者研擬防疫對策。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎疫情升溫，新北市府針27日舉行2場提升防疫準備會議，邀請新北市各百貨、賣場、商圈、夜市等近70位業者研擬防疫對策，針對商場人數動線、間隔距離加強宣導，將與業者建立異常應變及通報機制。

新北市政府副秘書長劉和然表示，市府近日進行稽查及防疫宣導時，發現多數業者已落實基本防疫措施，但在控管人數、調節動線、座位區隔以及保持社交距離等項目，仍有待加強，因此市府未來將會加強勸導，請業者自主防疫。

其中，異常通報機制是提供業者直接聯繫相關局處，若發現疑似病例、物資需求或其他需要經發局協助，都可透過LINE群組取得回應。

針對可能造成群聚感染的店家，劉和然呼籲必須做到控管人數、人流動線、定期消毒以及避免商品試吃等措施，特別是規範消費者入場戴口罩、量體溫、手部消毒等防疫作為要確實，也將與業者建立異常應變及通報機制，透過公私合力，進行防疫超前佈署，降低公共場所可能造成的群聚風險。

為避免增加接觸感染風險，後續將加強宣導店家限制包廂或密閉空間人數、規劃空位或區隔、以及在餐飲食品上增加外罩保護，透過全面稽查、追蹤商家防疫配合狀況，以及建立異常應變通報機制。

經發局長何怡明表示，因應全國新冠肺炎病例激升，避免公共場所造成的群聚感染，鼓勵業者可以搭配虛擬販售通路、商品預購制或網路折扣取代實體消費，以紓緩購物人潮，同時也呼籲居家檢疫及隔離者，應確實落實政府政策，不要造成防疫破口。

經發局目前除每週固定聯合稽查外，另加派3班午間以及4班晚間稽查，針對各類容易聚集人潮之娛樂營業場所，加強關懷訪視，目前稽查有9成店家於入口處均有提供消毒用品及定期進行自主消毒，7成商家有張貼防疫宣導及要求員工配戴口罩。

▲因應新冠疫情，新北市府邀請新北各百貨、賣場、商圈、夜市等近70位業者研擬防疫對策。（圖／市府提供）

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