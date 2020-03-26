陸委會民調：中共對台不友善感受創新高　9成民眾反一國兩制

▲陸委會副主委陳明祺公布最新兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今年以來，兩岸關係因台灣大選、新冠疫情、解放軍接近台海持續激化。據陸委會26日公布例行性民調結果，有76.6%、61.5%的民眾認為中共對我政府、人民「不友善」，比例創15年來新高，另有超過9成反對「一國兩制」及對台軍事外交打壓、跟阻我加入WHO。

對於中方今年以來對台的種種舉動，陸委會副主委陳明祺坦言，動機為何難以猜測，但可以肯定的是，並不利於兩岸和平穩定，以及善意的、良性的互動。另對中國大陸疫情現況，他說，本會並沒有特別的評論，站在台灣的立場，經驗告訴我們，秉持良善治理、態度透明公開，就是防治疫情最好的方法。

▲台灣民眾不認同中國大陸阻止我參加WHO。（圖／記者陳政錄攝）

據陸委會所做民調數據，對於「請問您認為，中國大陸政府對我們政府的態度，是友善，還是不友善」，有76.6%的民眾選擇不友善，對人民是否友善方面，也有61.5%的民眾選擇不友善。

另在疫情期間，對於中國大陸打壓我參加國際衛生組織（WHO），有91.6%的民眾表達不認同，75.2%贊成政府呼籲北京當局停止在WHO對我方政治操作，兩岸合作對話處理問題。

滯留湖北的台灣民眾是否接返，有73.9%民眾支持「防疫優先、弱勢優先」原則。值得注意的是，也有69.3%的民眾，支持總統蔡英文強調，在台灣防疫工作行有餘力之處，對中國大陸提供必要協助。

此外，自陸方對台「習五條」推出一年以來，受訪民眾反對「一國兩制」的比例，從從75.4%到90.0%，升高近15%，8成以上民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（82.7%），支持蔡總統主張在「和平、對等、民主、對話」基礎上促成兩岸互動（86.4%）。

在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（84.4%），及台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（92.1%）。

陳明祺說，當前全球疫情嚴峻，北京當局持續對台文攻武嚇，並在國際間進行政治操作，升高兩岸緊張情勢。再次呼籲中共，調整脫離兩岸現實的政治主張，理性看待台灣民意，思考與我合作對話處理問題，而非政治防堵，才能有利於各自發展與保障人民福祉。

本項調查是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在109年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,089份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。

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