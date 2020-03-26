被派去歐洲出差他秒拒絕！老闆「一舉動」讓他心寒提離職：認清了

▲歐洲成為新冠病毒「重災區」。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國陸續祭出封境、封城策略，台灣也將全球旅遊疫情升至第三級警告。有一名網友表示，公司近日要他去歐洲國家出差，因為疫情嚴重他拒絕了，沒想到老闆竟改派資歷較淺的同事去，讓他十分心寒，決定遞出辭呈，「一場肺炎讓我認清了老闆」。

原PO在《Dcard》上發文表示，自己在公司銷售部做了5年多，老闆平常很好，薪資待遇也不錯，沒想到老闆在月初時給了他一份新商品的資料，指示他月中飛一趟荷蘭，還說要給他一個禮拜的假，如果早點談成的話，剩下的時間就給他去度假，他當下非常錯愕，婉拒了老闆。

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原PO以為拒絕之後，老闆會打消個念頭，沒想到老闆竟然指派另一個年資較淺的同事去，那名同事因為家境不太好，還有很多貸款要還，深怕拒絕的話會失去這份工作，最後還是去了。

▲因應新冠肺炎疫情，歐洲各國陸續封國。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在那名同事出國之後，就開始一直思考這件事，平常看老闆對人都很不錯也很大方，要他們出差也會順便讓他們放假去玩，可是這次疫情這麼嚴重，也不知道老闆是搞不清楚狀況還是根本不在乎，「總之這次事件真的讓我對老闆很失望，最後決定在昨天遞出了辭呈。」

網友得知後紛紛憤怒留言，「生意大於人命」、「別人家的孩子死不完」、「活在台灣還不習慣慣老闆？」、「這種不能檢舉嗎」、「都辭職了直接檢舉吧」、「還好已經離職了，這樣不重視員工安危的公司還是早點離開比較好」。

也有網友緩頰，「老闆到底慣在哪啊，老闆也沒逼人去呀」、「人家又沒有違法，經營有經營的壓力，不去就不要做就好」、「又沒有逼你去，老闆也有徵求意見」。