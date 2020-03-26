「1支200元」替代役男收容所私賣香菸　自首吐錢獲緩刑

▲替代役男在收容所私賣香菸給逃逸外勞。（示意圖／翻攝pixday）



記者洪正達／高雄報導

沒想到轉賣香菸也可賺錢！移民署高雄收容所一名施姓替代役男，在2019年1、2月服役期間，將市價20支裝110元香菸，以1支100元到200元不等的價格高倍轉賣給收容人牟利，直到被收容所內部人員察覺前已獲利2657元，施男雖事後主動向廉政署自首並繳回不法獲利，但高雄地院仍依主管事務圖利罪處1年徒刑、褫奪公權1年，緩刑3年，全案仍可上訴。

高雄地院指出，施男在2018年12月9日經替代役訓練後，撥交到移民署南區事務大隊高雄收容所服役，主要工作為所內崗哨，並協助收容及戒護等工作，但施男卻在2019年1月27日至2月18日期間，在收容的外籍移工請託以及他自行招攬下，將市價110元的「DUNHILL」盒裝香菸，以每支100元到200元不等的價格賣出，事後自行向廉政署自首，並繳回販賣期間獲利。

檢廉介入偵辦後，找來所內越南籍、奈及利亞籍、印尼籍等4名收容人作證後，發現施男前後已賣了15次香菸，不法獲利已多達2657元，認為施男利用職務之便靠近收容人，再藉機以高價販售菸品，已經嚴重破壞了收容所管理秩序。

不過合議庭在審理時考量依《貪汙治罪條例》所規定，若不法獲利在5萬元以下，經自守並繳回犯罪所得可減刑，故判處他1年徒刑，也認為他應該不會再犯，故宣告緩刑3年，但緩刑3年期間必須接受2場法治教育，並提供60小時的義務勞務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康。

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