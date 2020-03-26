近8成民眾不挺「陳下蘇上」更換指揮官　時力：傾聽民意



▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌針對武漢包機一事意見相左，民眾黨因此呼籲指揮官職位「陳下蘇上」，而外界則有人認為陳時中該好好休息了。時代力量26日在臉書透露，根據他們最新的民調顯示，有79.9％民眾支持陳時中續任，而蘇的呼聲僅3.5％。

「防疫怎升級，請先傾聽台灣人民的智慧」。時代力量臉書表示，新冠肺炎加速延燒全球，人類的健康、社會互動、經濟金融、法律規範和集體恐慌等面向的影響與日俱增，因此政府的防疫及紓困不僅要全面升級，各面向的超前部署，需要導入更多的資訊和智慧。

根據時代力量智庫最近針對防疫升級的民調，其中一題題目為：「為了因應國際疫情升溫以及經濟惡化，有人認為為了資源調配指揮官的層級必須提升，也有人認為應該維持現狀，以避免有過多的更動。整體來說，請問您認為應該由以下哪一位來擔任疫情指揮官」。

結果顯示，有79.9％民眾力挺陳時中續任指揮官，總統蔡英文以4.8％呼聲次高，副總統陳建仁跟蘇貞昌分別以4.4％跟3.5％依序為第3名跟第4名；而無明顯意見的有7.6％。







▲時代力量民調。（圖／翻攝時代力量臉書）

時力表示，隨著防疫需要升級，目前中央流行疫情指揮中心前的升級與否，指揮官是否要更換，成為討論的焦點；但傾聽民意後，發現陳時中在過去防疫成效深獲民眾肯定及信賴，續任該職對穩定民心和推動防疫措施其實更有幫助。

該民調由「趨勢民調」執行，調查時間自3月23日至24日，以市話民調方式進行，樣本數量共1,085。