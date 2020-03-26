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封城政策導致追劇流量激增　Netflix一度在歐美服務中斷　

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▲Netflix,圖庫386。（圖／路透社）

▲Netflix,圖庫386。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《9TO5Mac》報導，Netflix 傳出在美國各地的服務中斷，用戶紛紛至Netflix的Twitter官方帳號留言抱怨，Netflix承認出現問題，並迅速解決這個問題。

美東時間25日下午12點半後，突然激增 Netflix 無法使用的投訴，用戶表示在嘗試使用 Netflix 時顯示「Error NSES-500」，該錯誤通常代表出現網路連接問題。

Netflix 聲明：「週三早上，美國和歐洲的一些會員無法使用 Netflix。現在此問題已解決，造成不便之處我們深表歉意。」外界認為這跟各國因新冠肺炎（COVID-19）疫情實施鎖國或封城導致觀影流量激增有關。

報導指出，Netflix 在過去一週半的時間裡增長了47％，而 Netflix、YouTube、Amazon Prime 和 Apple TV+ 在歐洲則具有有限的觀影流量來保持串流頻寬的負荷量。

▼Netflix近日因流量激增一度當機。（圖／翻攝自Netflix twitter官方帳號）

▲▼Netflix當機。（圖／翻攝自Netflix twitter官方帳號）

▲▼Netflix當機。（圖／翻攝自Netflix twitter官方帳號）


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