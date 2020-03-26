美軍高層首度坦承：疫情影響戰備　需耗費數月抗疫

▲國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

全美疫情嚴峻，美國國防部高階官員在24日首度坦承，疫情影響到美軍的戰備狀態，但目前程度僅「中等偏下」，還不是很嚴重，但同時也對外表示，需要至少幾個月的時間以對抗疫情。

據《福斯新聞》報導，雖然川普樂觀宣稱，美國有望在數週內重回正常秩序。不過，前五角大廈官員卻警告，新冠肺炎疫情將在美國持續至少3個月。國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，因為肺炎大流行，可能至少造成10週影響，「目前估計8到10週，但我們至少需要先規畫幾個月的預防措施，以在疫情期間繼續運作。」但仍會持續密切關注對手的動向。

美軍參謀長聯席會議主席上將麥利（Mark Milley）則證實，目前採取的人員限制行動措施及暫停部分大型軍演，確實已經影響了美軍的戰備狀態，但影響程度還不算很大，「未來取決於國家將採取何種措施以抑止疫情，軍方若有任務需求絕對配合執行。」艾斯培也同意此觀點，「雖然可能會對戰備狀態產生一定影響，但不會影響我們執行國家安全任務的能力。」

麥利也說，疾控指揮官決定該採取何種措施，以減輕美軍部隊感染危險及後續治療安排。不過，目前尚不清楚美國疾控預防中心如何制定指導方針。

為防感染，美軍除了取消部分大型軍演外，也已禁止所有軍人出外旅行。國防部長在前一日公布，目前為止已有133名美軍確診，其中11例需要住院治療，並將健康戒備等級升至次最高級，能進入五角大廈的人員進一步受限，此外也準備未來在紐約、西雅圖部署戰備醫院因應疫情。