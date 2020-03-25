67張新宣傳照！解放軍火箭軍「多彈頭再入」...陸網友：太硬核了

▲解放軍火箭軍新宣傳照。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍火箭軍近日發布多張新宣傳照，值得注意的是，其中包含2張「多彈頭再入」的照片，畫面相當震撼。消息一出，不少網友大讚指出「帥氣」、「這照片太硬核了，果斷收藏，全是大片」、「大片既視感！！！必須點讚」。

解放軍新聞傳播中心今（25）日發布67張「火箭軍」的新宣傳照，並指出「這是一支神秘的部隊，有著大國重器、戰略鐵拳的美譽，有著親暱而又響亮的暱稱『東風快遞』。他們是大國長劍的執掌人，遠離燈火斑斕，在深山密林、大漠戈壁、雪原林海，枕戈待旦，只為一聲號令，『點火、發射』，我國的戰略導彈部隊火箭軍來了。」

火箭軍是中共解放軍五大軍兵種之一，由第二砲兵改名而來，於2015年12月31日正式成立，由於其裝備的飛彈大多以「東風」開頭，被俗稱為「東風快遞」。火箭軍由中央軍事委員會直接領導指揮，以地對地常規及戰略飛彈為主要裝備，擔負常規飛彈目標打擊及核反擊戰略作戰等任務。

火箭軍的主要武器為搭載核彈頭的戰略彈道飛彈及搭載常規戰鬥部的彈道飛彈和巡弋飛彈，裝備短程、中程、洲際彈道飛彈，遠程巡弋飛彈等多類型武器。

據公開資料顯示，進入大氣（層），是指自然物體或人造物體從外層空間進入行星大氣層的運動過程。如果人造物體（如人造衛星、飛船、火箭飛彈、空天飛機等）離開地球大氣層，再從外太空重新進入地球大氣層的運動，稱為「再入」（reentry）大氣層。

►戴口罩不卡粉～日本隱藏版「小紅」超威猛