網上「暖心開導」被性侵少女　N號房「淫魔博士」背地裡大傳性虐片

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓N號房事件主嫌之一的趙主彬因涉嫌製作、散播未成年性剝削影片遭到警方逮捕，25日更被警方「公開示眾」移送至檢方。身分曝光後，現年25歲的趙主彬以前在「知識IN（類似奇摩知識家）」回答問題的內容也遭起底，其中竟還有教導女性在受到性騷擾時應該如何應對的回答，十分諷刺。

據了解，2012年曾有網友上網求問，「如果觀看未成年色情影片會被罰嗎？聽說如果女生不會被罰。」趙主彬便在下面回應，「不久前才有女生因為觀看未成年色情影片被抓喔。」另外也有網友詢問，「下載未成年色情影片會被處罰嗎？」趙主彬竟回覆道，「如果被發現就會被抓，不過機率很低不用擔心。」

一名自稱國一的女學生在知識IN上寫道，「在家裡和親戚弟弟玩到一半不小心睡著，結果睜眼後卻發現自己全身被脫光光，不知道該不該告訴父母尋求協助。」對此，趙主彬則回答她，「請一定要和父母商量，並抓出犯人，如果真的有對你下手，一定要將犯人繩之以法。」正義凜然的回答與他後來的兇殘行徑相比，可以說是十分諷刺。

另一方面，趙主彬不只曾在網上假裝暖心大哥哥開導少女，平時更經常擔任志工。根據社會福祉自願志工認證管理網站的資料顯示，趙主彬共擔任過57次志工，總時數更高達231小時。