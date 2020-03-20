蘋果官網新增AR功能！距離不是問題　iPad Pro就在眼前

▲iPad Pro。（圖／蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《9TO5Mac》報導，雖然全世界的Apple Store門市在中國以外的國家或地區暫時關閉，無法讓顧客親眼目睹新款 iPad Pro，但蘋果官網現在提供擴增實境（AR）功能，讓感興趣的消費者還是可以遠距離一睹風采。

不過，目前台灣官網似乎還沒有這個功能。

外媒報導，經由 iPhone 或 iPad 到官網，下滑到「你的下一部電腦，非電腦。」下方的兩個連結，即可藉由AR觀看 iPad Pro；使用Mac觀看的話，由於缺少後置鏡頭的關係，不會有第二個連結點。

使用AR觀看 iPad Pro 時，藉由擺動設備就能以3D的視角觀看 iPad Pro 的模型，再藉著手指去調整或旋轉到想仔細觀看的部分。新 iPad Pro 背部的LiDAR掃描儀應能改善AR性能。

因此，即便受到新冠肺炎的疫情影響，顧客無法到門市親自體驗 iPad Pro，仍可藉由官網的AR與這項新產品有貼近零距離的互動。



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