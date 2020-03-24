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防疫破口！31名越南偷渡犯2天前才被逮…「6人破窗逃跑」長相曝光

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▲海巡署查獲黑心船東偷渡31名越南民眾，若這些越南人成功上岸將可能造成台灣防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼海巡署日前查獲黑心船東偷渡31名越南民眾。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

海巡署偵防分署22日查獲，有屏東船東收錢載運31名越南籍人士偷渡來台，由於防疫考量，這31名偷渡犯被暫時安置在台中清水的中港營區，孰料，其中6人24日清晨竟被發現破窗逃逸，目前海巡人員正全力追緝當中，詳細事件發生原因仍有待進一步調查釐清。

海巡署表示，21日派遣艦隊分署隸屬澎湖海巡隊巡防艇，在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」船艙暗板內，竟藏有偷渡越南籍男子24名以及越南女子7人，及本國籍船長船員共2人，全案依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲海巡署查獲黑心船東偷渡31名越南民眾，若這些越南人成功上岸將可能造成台灣防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

針對這起脫逃事件，海巡署說明，6名犯嫌是在23日晚間脫逃，目前已針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施搜索，另請警方協助調閱道路路口監視畫面，加以分析比對，並針對犯嫌在台可能聯繫對象進行訪查。

有關脫逃之犯嫌已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形。海巡署呼籲，請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝，至於有關人員疏失部分，也將追究責任並嚴懲失職人員。

▲▼ 6名越南籍偷渡犯破窗逃跑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 6名越南籍偷渡犯破窗逃跑，長相曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼ 6名越南籍偷渡犯破窗逃跑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 6名越南籍偷渡犯破窗逃跑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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