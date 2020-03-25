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捐4500個口罩給中國…豐川市長後悔了：能否還回來？無錫火速「10倍返還」

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▲▼豐川市長竹本幸夫。（圖／翻攝自維基百科）

▲豐川市長竹本幸夫。（圖／翻攝自維基百科）

記者鄭思楠／綜合報導

愛知縣豐川市與江蘇省的無錫市結為友好城市，在新冠肺炎疫情爆發時，市長竹本幸夫決定提供4500個口罩給無錫市，現在因為日本東海地方感染蔓延，口罩又缺貨，竹本市長日前喊話，「中國能不能返還一些口罩？」對此，無錫市新吳區官方立即採購了5萬個口罩，24日已經分批寄出。

據日本東海電視報導，豐川基於友好城市協議在2月4日提供了4500個口罩、1套防護衣到江蘇省無錫市新吳區，作為防疫支援，但是現在新冠肺炎已經在愛知縣廣泛傳播，豐川市一名20多歲的男子確診，該名男子在豐田汽車工作。現在豐川市為勞工準備的口罩庫存，在5月就要見底。

對此，竹本幸夫市長向無錫市新吳區喊話，如果還有庫存的話，希望能夠返還這4500個口罩。他表示，「面臨的情況還是來了，我們現在正在跟無錫市協商，如果還有剩的，能不能再還給我們一些，當初是想著，他們有困難，我們肯定要幫助一下，不過我們現在到處都買不到口罩，我認識到當初自己對疫情的判斷太天真了，市里現在也沒有儲備了，這也是我們需要反省的地方。」

網友則對於市長的說法表示，「做為一個愛知縣民，我覺得很尷尬，想要達到4500個口罩這種程度，還是考慮其他辦法吧」、「我是豐川市民，我覺得這太不成體統了，真的把口罩退回來，我會想換掉這個市長，這已經不只是豐川的恥辱，是日本的恥辱」、「你是我第一個看過後悔捐口罩還真的要求返還的，作為日本人我都覺得不好意思了，而且我敢肯定，已經沒有庫存了」。

▲▼無錫市新吳區火速採購5萬個口罩反向捐贈給日本。（圖／翻攝自無錫日報）

▲無錫市新吳區火速採購5萬個口罩反向捐贈給日本。（圖／翻攝自無錫日報）

無錫新吳區官方24日回覆，「3月23日下午獲悉豐川口罩庫存不足後，我區籌措5萬個口罩進行反向捐贈，3月24日即由快遞公司分批寄出；在疫情進入大流行的關鍵時刻，我們在全力抗擊疫情的同時，始終與日本豐川守望相助，同舟共濟，在攜手戰疫中，進一步增進感情，加強合作！」

官方還特別在回覆中點名，「自疫情爆發以來，無錫高新區（新吳區）通過各種形式，累計向株式會社電裝、韓華集團等外資企業總部捐贈25萬個口罩等防疫物資。」此外，回贈日本豐川市的5萬個口罩物資箱上的話還寫上了寄語，「致豐川：一衣帶水，源遠流長；隔海相望，櫻花滿開；眾志成城，戰疫必勝。」

►戴口罩也要記得保養

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