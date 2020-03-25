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空軍司令部「上百軍士官集體A錢」　追查驚覺竟是長官下令報假帳

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圖、文／鏡週刊

廉政署及調查局接獲檢舉，空軍司令部某單位部分軍士官明明準時下班，或在司令部餐廳吃完飯才回家，卻以公出或加班為由，虛報每日150元的誤餐費，調查單位為保護檢舉人身分，故意擴大清查範圍，結果意外發現，二個單位中有超過一半、逾百名軍士官都涉嫌虛報，就連負責審核的人事軍務處也有人涉案。

調查局接獲檢舉後，花了約1年時間，約談上百名空軍司令部的軍士官。

▲調查局接獲檢舉後，花了約1年時間，約談上百名空軍司令部的軍士官。（圖／鏡週刊提供，下同）

調查單位之所以能迅速掌握證據，除了根據電子門禁系統資料外，司令部為掌握用餐人數、方便採買，在餐廳設置的刷卡系統紀錄也成為鐵證。知情人士說，虛報誤餐費在軍方各單位都有，這次被揭露的只是冰山一角。

空軍司令部遭人檢舉，部分軍士官明明準時下班，卻虛報誤餐費。

去年5月，本刊踢爆空軍司令部聘請的法律顧問浮報工時，相關單位卻仍層層核章，讓國庫一次被搬走幾十萬元，但檢舉者遭調職，涉案軍官卻仍擔任要職的離譜弊案。事後，立委黃國昌在質詢時要求國防部長嚴德發深入調查，嚴承諾會重組專案小組，並在二週內完成調查，結果至今仍未對外說明。

 部分軍士官明明晚間6點到餐廳吃飯、8點就離開司令部，卻仍申請誤餐費及夜點費。（讀者提供）

空軍司令部去年才傳出採購弊端，如今又傳上百名軍士官涉及不法。

空軍司令部弊案一波未平、一波又起，本刊近日又接獲爆料，指司令部逾百名軍士官假借公出或加班等理由，申請每天150元的誤餐費，涉嫌偽造文書，全案經廉政署、調查局一年多的深入調查及約談，於今年春節後移送台北地檢署偵辦。

國防部長嚴德發去年曾表示要嚴查空軍弊端，但至今沒下文。

軍方一再宣導誤餐費規定，但空軍司令部仍有部分軍士官知法犯法。（圖非當事人，翻攝空軍司令部臉書）

知情人士說：「國防部、廉政署等單位，對誤餐費的相關規定已經宣導很久了，也都清楚告知誤餐費不是加班費或津貼，國防部也移送過很多個案，這次空軍司令部被約談的軍士官階級不低，若是在基層部隊都可以當主官或主管了。身為上級督導單位的人員，卻為了這點小錢知法犯法，實在難看！」


空軍司令部身為督導單位，卻爆發軍士官集體貪瀆醜聞。（圖非當事人，翻攝國防部發言人臉書）

本刊調查，根據行政院2014年最新核定的《國軍人員誤餐費及夜點費報支規定》，誤餐費的性質不同於公務人員的加班費，更明令不得浮濫申請，或將誤餐費當成變相津貼，否則將依法究辦。

  軍方一再宣導誤餐費規定，但空軍司令部仍有部分軍士官知法犯法。（圖非當事人，翻攝空軍司令部臉書）

空軍司令部餐廳設有刷卡系統，成為軍士官虛報誤餐費的鐵證。（圖非當事人，翻攝空軍司令部臉書）

一名曾任職空軍司令部的軍官向本刊解釋：「簡單來說，請領誤餐費的前提是因公而來不及去餐廳用餐。司令部的上班時間是早上8點到下午5點，午餐時間若非公出，大概都會到餐廳吃飯，至於晚餐時間是下午5點到6點半，若在6點半前就出了司令部大門，或有到餐廳吃飯的紀錄，就算是在加班，照規定也不能申請誤餐費。」

部分軍士官明明晚間6點到餐廳吃飯、8點就離開司令部，卻仍申請誤餐費及夜點費。（讀者提供）

廉政署根據空軍司令部的門禁及餐廳刷卡紀錄，比對出涉案軍士官。（示意圖）

即便相關單位三令五申，空軍司令部的部分軍士官仍視法規為無物，因此有看不下去的同袍在2018年向廉政署檢舉，涉嫌階級最高的是上校，最低的則是士官長等級。

空軍司令部去年才傳出採購弊端，如今又傳上百名軍士官涉及不法。

廉政署收到的檢舉函，內容直指這些軍士官明明沒有加班，甚至還大剌剌到司令部的餐廳用餐，卻依舊填表申請誤餐費，違法時間長達數年，而且單位主管明明知道，卻當作沒看到，甚至還會在預算結算時，提醒同仁可多多申請誤餐費，理由是主計單位不會詳細查核，並可藉此提高預算的支用率，避免隔年預算遭到刪減。


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