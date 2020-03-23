　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

孩童意外疾病比例高！全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲肺炎疫情持續升溫，全球人壽建議3款兒童保單，伴孩子平安長大，給孩子兒童節最好的成長禮物。（圖／全球人壽提供）

▲肺炎疫情持續升溫，全球人壽建議3款兒童保單，伴孩子平安長大，給孩子兒童節最好的成長禮物。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）持續升溫，加上有學校因確診案例而全校停課一周，使得家長們憂心忡忡，除了提醒勤洗手、戴口罩、回家立即更衣洗澡等防護措施外，全球人壽也建議，此時家長可幫孩子檢視當初投保的保單，提早做好孩子的保障規劃，陪伴孩子平安長大。

台灣少子化加劇，根據內政部統計，2018年出生嬰兒人數較2017年減少1萬3960人，年減7.2%；但衛福部調查兒童及少年生活狀況發現，學齡前兒童因身體事故傷害送醫者占所有事故傷害情形約13.9%，其中以跌（墜）落占比最高；而學齡兒童身體事故傷害送醫者占比達23.3%，其中以撞擊、夾傷占9%最多，且高年級身體事故傷害比例最高；此外，家長們最常遇到的小孩腸病毒，需住院數日診治。

全球人壽建議，家長們可超前規劃孩子醫療險、意外險及重疾或癌症險等3款保單，給孩子兒童節最好的成長禮物。在預算有限的情況下，優先規劃守護兒童健康的必保清單，首先為醫療險，原因是兒童抵抗力較弱，可用醫療險轉嫁就醫、住院的相關花費，兒童的最佳醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療」加上「實支實付定期險」。

許多家長可能會用較少的錢購買「低額度」的實支實付型保險，但除了住院及手術費用外，還有居家療養或是父母因照護須請假而造成的薪資損失等相關費用，也就是說，醫療以外的延伸費用並不是實支實付型保險的保障，因此，全球人壽認為，可將住院日額型搭配實支實付型一起投保，強化保障範圍。

▲家人，父母，小孩，家庭，孩子，照顧，教育。（圖／pixabay）

▲父母是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源。（圖／pixabay）

定期險與終身醫療險該如何選擇？全球人壽建議，「兩者互相搭配，讓保障更到位。」終身險雖然保費較高，但具有「固定年限繳完，獲得終身保障」的優點，是許多父母都會買來當作孩子的第一個見面禮，然而，在預算有限的前提下，能買到的保額就相對較低，此時可搭配保費較低的定期險，提高保障額度，充分鞏固孩子健康保障，如遇住院、手術等狀況，有定期險做為輔助，便能替孩子規劃完整且到位的醫療保障。

其次，是意外險。不管是學齡前或學齡兒童，都是正在探索世界的孩子，對於外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如，跌倒、燙傷或撞擊等情形，投保意外險，能幫助爸媽減輕孩子意外發生時相關費用的負擔。

第三，則是重大疾病險或癌症險。全球人壽表示，重大疾病、癌症難以預防，惟有預先投保重疾險或癌症險，才能在疾病發生時，足以負擔療程、藥物等昂貴費用，年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

不過，全球人壽也強調，父母是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源，因此在為孩子規劃保障前，家長也務必先檢視自己的保障是否完整、保額是否足夠，「孩子的保險不必急著一次規劃完成，先從這3大保單著手，再逐步因應孩子的成長、狀況進行保單檢視及調整，讓保單成為陪伴孩子平安健康成長的最佳夥伴。」

▲全球人壽建議3款「兒童保單」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽建議3款「兒童保單」。（圖／記者楊絡懸製表）

ET快訊
劉真「錯過郭台銘」遇上辛龍　張大眼洩甜蜜選擇
辛龍痛失劉真崩潰「神隱20小時」　足不出戶讓友人好擔心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

孩童意外疾病比例高！全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

青世代投保策略大公開！　掌握「4口訣」讓錢花在刀口上

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

孩童意外疾病比例高！全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

青世代投保策略大公開！　掌握「4口訣」讓錢花在刀口上

快訊／西班牙副首相住院了！　出現「呼吸道感染」症狀

陳長文／防疫「逢中必反」　無辜人民將受害

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

頸部按摩恐腦中風！醫曝4大血管別亂碰：「大笑」能改善痠痛

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

2.6米成年瓜頭鯨擱淺宜蘭蘭陽溪口　海巡急救援療傷惜難回天

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

警夜店抓檢疫趴走基層批作秀！憂密閉空間防護不足成防疫破口

強送屠宰場！　懷孕母牛突「3步1跪」淚眼求饒...結局逼哭上萬網

吳釗燮向國際分享經驗：台灣、加拿大應共同研擬抗疫對策

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

保險熱門新聞

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　只是行銷話術

錢花在刀口上！青世代投保掌握4口訣

全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

三商美邦人壽：住院醫療險「取消30日等待期」

一張表懂車禍調解官要看的單據

失智海嘯襲擊　專家教戰3攻略減輕負擔

「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年

保戶7月起線上理賠　可同步多家申請

壽險專家：民眾可用保險規劃財富傳承

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

南山人壽曝光「3大亮點」搶優秀人才　年薪上看百萬元

一張表看懂22家壽險申訴率排行

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

「保單借款」6大優點　專家這麼說

更多熱門

相關新聞

王道銀推網路投保　刷卡最高回饋4%

王道銀推網路投保　刷卡最高回饋4%

王道銀行今（23）日宣布，攜手英國保誠人壽，共同推出網路投保服務，只要透過王道銀行APP或網路銀行的O速保專區進行線上投保，民眾可依個人需求，自由組合所需的險種，包括旅平險、意外險等，通通可「e指搞定」。

錢花在刀口上！青世代投保掌握4口訣

錢花在刀口上！青世代投保掌握4口訣

市府攜手世界展望會關懷兒童與弱勢

市府攜手世界展望會關懷兒童與弱勢

失智海嘯襲擊　專家教戰3攻略減輕負擔

失智海嘯襲擊　專家教戰3攻略減輕負擔

富士達保經董事長廖學茂　晉升朝陽科大講座教授

富士達保經董事長廖學茂　晉升朝陽科大講座教授

關鍵字：

全球人壽兒童小孩孩子兒童保單保障醫療險意外險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面