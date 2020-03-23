英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保！「商品組合+購物車」一次滿足保險需求

▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

英國保誠人壽23日宣布，即日起與王道銀行合作，用戶可以透過王道銀行App或網路銀行購買保險商品，包括選購、試算、投保與核保等功能，都可在網路上直接處理，一次滿足所有需求；而保險商品如意外險，也可因應需求分別購買，另有定期壽險、醫療險及旅平險供選擇，提供全方位保障。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，王道銀行是台灣第一家原生數位銀行，在數位金融服務上，累積了豐富的客戶經驗，也積極地拓展年輕市場，與王道銀行攜手共同推出網路投保活動，正是彰顯英國保誠運用科技以為客戶創造更佳服務的承諾。

▲英國保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者湯興漢攝）

王慰慈說，英國保誠人壽致力讓客戶更輕鬆、便利獲得保險保障，「我們了解客戶的需要，特別是身處數位時代的千禧一族，尋求簡單、迅速、且貼合日益繁忙生活的解決方案，輕鬆從網路上了解商品，享受無縫點到點的購買體驗；面對客戶在數位時代不斷變化的需求，我們的首要任務是力求創新，以幫助台灣民眾保障健康及增長財富。」

王道銀行表示，王道銀行致力提供便利、安全、貼心的數位金融服務，希望藉由數位金融低門檻、無疆界、零時差的特色，為消費者生活創造更多便利性。王道銀行很高興與英國保誠人壽合作，提供消費者更完整的網路投保服務，使王道銀行的產品線更多樣與完善。

▲王道銀行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

英國保誠人壽表示，網路投保平台提供「碎片化商品組合」，民眾可自行選擇符合需求的投保商品並且自由組合，再透過獨創的「保險購物車」功能，將符合需求的商品隨手放進購物車，簡單選購投保；防疫期間，減少出門的風險，可以透過網路投保購買保障。

此外，英國保誠人壽與王道銀行也推出「王道有禮」網路投保活動，即日起至5月31日，王道銀行客戶透過王道銀行App或網路銀行的「O速保專區」，連結至英國保誠人壽網路投保，並以王道銀行簽帳金融卡進行繳費，除了享王道銀行簽帳金融卡1%的現金回饋，還可額外再享3%的現金回饋，刷卡繳保費的現金回饋共計4%，回饋金額無上限。