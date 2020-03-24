空軍8架F-16戰機清晨緊急起飛　模擬作戰演練防空攔截

▲國軍進行「聯合防空作戰訓練」。（圖／國防部提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

因應美中在四海軍事動作頻傳，我國軍也在24日清晨展開「聯合防空作戰訓練」，花蓮基地F-16戰機受令後緊急起飛，進行防空攔截演練。國防部長嚴德發也前往作戰指揮中心視導，他表示，面對當前敵情威脅及區域緊張情勢升溫，國軍聯戰訓練應結合實際狀況，研擬適合的戰術戰法，靈活磨練及驗證戰備應變能力，有效提升國軍戰力。

自新冠肺炎疫情爆發後，中共軍機4度繞台，美軍機也從日本起飛穿越台灣海峽，日昨美軍神盾級艦也傳出在南海進行實彈射擊操演，亞太區域顯然並不寧靜。對於中共的武力威脅造成區域緊張，國軍今天清晨也進行三軍模擬防空作戰訓練。

▲國防部長嚴德發前往作戰指揮中心視導。

根據《軍聞社》報導，「聯合防空作戰訓練」是由國軍執行全島制敵及反空襲的重要訓練，以國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，模擬敵人攻擊我重要陣地，部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰。

國防部提到，此次作戰訓練，空軍花蓮基地的8架F-16V戰機於清晨實行演練，依序升空。另外，花蓮基地也同時模擬主跑道受損情形，包括基地立刻開放戰備跑道供戰機起降、地勤人員修復跑道等，展開訓練。

國防部表示，這次訓練任務採「實兵不實彈」的方式驗證三軍部隊的應變計畫及處理程序，精進聯合防空作戰效能。

▲飛行員執行起飛前戰機360度檢查。

▲空軍35快砲執行聯合防空作戰任務。

▲空軍F-16戰鬥機於清晨5點半升空實施防空攔截演練。

▲空軍麻雀飛彈。