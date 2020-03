美疫情全球第3慘　川普喊話下周推新政：不能讓解決方案比問題本身還糟！

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國成為全球新冠肺炎(COVID-19)疫情最為嚴重的國家之一,迄今超過3.5萬人確診。總統川普22日晚間透過推特表示,在為期15天的控制疫情期限結束後,政府將做出重大決定,直呼「我們不能讓解決方案比問題本身還要糟糕」,但並未給出任何細節。

綜合路透、紐約郵報報導,川普3月16日發布旨在15天內減緩疫情擴散的指導方針後,美國政府致力於採取積極措施,遏止疫情所帶來的經濟衝擊。川普先前提到,「我們要求每個人都在家工作,可能的話,把不必要的旅行延後,讓社交聚會的人數控制在10人以內。」

截至目前,美國共計8州祭出「禁足令」,包括俄亥俄州、路易斯安那州、德拉瓦州、紐約州、加州、伊利諾州、康乃狄克州及紐澤西州,總共約莫1.01億人要待在家中,幾乎佔全美逾3.2億人口的三分之一。

為期15天的政策將於31日宣告終結。川普22日晚間在推特上提到,美國最快會在下周決定對抗新冠肺炎的下一步行動,「我們不能讓解決方案比問題本身還要糟糕,在15天期限宣告終結的時候,我們將決定下一步要怎麼走。」

根據美國約翰霍普金斯大學最新疫情統計,美國全境總計3萬5224人確診新冠肺炎。

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!