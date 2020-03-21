老婦失蹤…開漳聖王3聖筊「人平安、在村內」　警消從住家往外搜果然找到

▲ 老婦失蹤遍尋不著…當地村民向信仰中心「開漳聖王」請求，老婦人是否仍平安在里內。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區一名80多歲老阿嬤19日跌落10多公尺深山溝，當天女兒返家探視，卻不見母親身影，四處卻找不到人，緊急向警方求救，一開始遍尋找不到，當地村民向信仰中心「開漳聖王」請求，並擲杯請示，老婦人是否仍平安在里內，當下連得三個聖杯，幸有「神助」不久警、消才找到人，送醫後無大礙。

警方表示，19日晚間6時，新北市雙溪區1名女兒返鄉探望80歲的獨居老母親，回到家中卻發現家中無母親的身影，也連繫不上母親。十分著急得趕往派出所報案求援，所長吳其政得知消息後，立即連繫消防隊及當地外柑、長源兩位里長，召集里內青壯人口，兵分多路來尋找老婦人。

在眾人著急之際，長源里長陳資郎建議，請身兼柑林威惠廟總幹事的外柑里長楊文定，向當地村民信仰中心「開漳聖王」請求保祐平安，並擲杯請示，詢問老婦人是否仍平安在里內，當下連得三個聖杯。於是眾人決定重回老婦住家周邊重啟搜索。

吳所長研判由於山區近日春雨不斷，地面濕滑，老婦有可能失足致滑落山坡某處，於是眾人便沿山壁開始尋找，並不斷呼喊老婦的姓名，此時10多公尺深的溪谷內，忽然傳來微弱的聲音，連忙由消防隊緊急進入溪谷將老婦救起。

老婦由於受到驚嚇，對於如何跌落山谷發生無法表達，幸好初步檢視僅有輕微傷勢。在場里民表示，感謝警消與兩位里長的熱心付出及不放棄的精神，才能在神明保佑之下得到圓滿結局。

瑞芳警分局長陳杏結表示，吳所長雖新到任一周，卻能熟稔運用經驗，成功救援，將尋適當時機公開表揚。同時也提醒家中若有長者獨居，應定時聯繫，並隨時關心狀況，必要時也可連繫當地警局派員前往關心，以避免長者獨居發生意外造成遺憾。

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