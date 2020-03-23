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吃潤餅也不用怕血糖失控　營養師：只要掌握食材醣類代換

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▲了解食材的「醣份」含量，改變內餡烹調方式，吃潤餅也不怕血糖失控。（圖／記者林悅翻攝）

▲了解食材的「醣份」含量，改變內餡烹調方式，吃潤餅也不怕血糖失控。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明節除了潤餅外，有些家庭也會準備「草仔粿」來祭祖，無論是潤餅還是草仔粿，糖尿病患者都要注意攝取的份量，台南市立醫院詹蕥顄營養師提醒，了解哪些食材本身就含有「醣份」比較重要，而不是有沒有額外加「糖」，落實飲食均衡及醣類代換，就能穩定血糖。

詹蕥顄營養師指出，一卷潤餅中含有醣份的食材如：潤餅皮、油麵、皇帝豆等。通常兩片潤餅皮、半碗油麵或是65公克的皇帝豆，大約都等同4分之1碗飯的醣份。若原本午餐吃半碗飯，想換吃潤餅，則如果內餡含油麵的，最多可吃1份，若內餡只有蔬菜類及豆魚蛋肉類，則最多可吃2份。

請繼續往下閱讀...

詹蕥顄建議，潤餅不要加糖，如愛吃甜者，可使用代糖。其實只要改變內餡烹調方式，即使不加糖也很美味，如：蔬菜類（高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔絲、芹菜、香菇絲等）以水煮取代油炒，可以吃到蔬菜的清甜，豆魚蛋肉類，可選用雞胸肉、雞腿肉、里肌肉等瘦肉來取代五花肉、梅花肉、香腸等，採用涼拌、滷製等方式調味。

至於草仔粿一顆等於一碗飯的醣份，由於內餡蔬菜及豆魚蛋肉類含量較少，也較油膩，若正餐吃一顆取代飯麵主食，則建議搭配燙青菜及烹調方式較清爽的豆魚蛋肉類，如清蒸魚、魚湯、豆腐湯等。

詹蕥顄營養師提醒，糖尿病患者只要掌握醣類代換以及烹調小撇步，並把握均衡飲食的原則，搭配蔬菜及豆魚蛋肉類一同攝取，就能享受美食，也可控制好穩定血糖。

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