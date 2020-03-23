南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

▲為防堵疫情擴散，南投縣政府邀集警察局、衛生局等單位，到縣內4家娛樂場所聯合稽查，勸導業者減少防疫破口。（圖／記者張昌翻攝，以下同）

記者張弘昌／南投報導

警政署與疾管署完成防疫資料即時連線查詢，執勤員警只要透過警用M-Police小電腦，就能即時查出民眾是否為居家隔離、檢疫對象。南投縣政府警察局也同步配合執行全國性擴大臨檢，並道德勸說業者主動配合做好防疫措施，以減少防疫破口。

南投警方針對轄區KTV、酒店（Club）、夜店PUB、養生館等，飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的娛樂營業場所，實施擴大臨檢，逐一著實清查是否有居家隔離、檢疫對象前往消費造成防疫破口，若有居家隔離、檢疫對象前往消費，將依規定送衛生機關裁罰。

全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，不少在國外求學、工作的民眾陸續返國，本月19日起自國外入境者需進行14天居家檢疫。然而近日某縣市仍有不遵守居家檢疫規定的民眾外出四處遊走，甚至到大型酒店（Club、PUB）、KTV等密閉的娛樂營業場所飲酒唱歌消費，易引起群聚感染。

為防堵疫情擴散，南投縣政府繼日前到養生館稽查後，22日再度邀集警察局、衛生局、民政處及建設處，到縣內4家娛樂場所聯合稽查勸導，對相關業者進行道德勸說，主動停止營業14天以減少防疫破口。

聯合稽查時也要求業者，針對來店消費者體溫測量、消毒，並主動詢問來店消費者是否為居家檢疫、隔離對象，並請店家告知消費者若違反居家檢疫、隔離規定，可處10萬元以上、100萬元以下行政罰鍰。

南投縣警察局局長陳木樹呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免造成社區感染，維護國人身體健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。

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