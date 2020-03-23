　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼為防堵疫情擴散，南投縣政府邀集警察局、衛生局等單位，到縣內4家娛樂場所聯合稽查，勸導業者減少防疫破口。（圖／記者張昌翻攝，以下同）

▲為防堵疫情擴散，南投縣政府邀集警察局、衛生局等單位，到縣內4家娛樂場所聯合稽查，勸導業者減少防疫破口。（圖／記者張昌翻攝，以下同）

記者張弘昌／南投報導

警政署與疾管署完成防疫資料即時連線查詢，執勤員警只要透過警用M-Police小電腦，就能即時查出民眾是否為居家隔離、檢疫對象。南投縣政府警察局也同步配合執行全國性擴大臨檢，並道德勸說業者主動配合做好防疫措施，以減少防疫破口。

南投警方針對轄區KTV、酒店（Club）、夜店PUB、養生館等，飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的娛樂營業場所，實施擴大臨檢，逐一著實清查是否有居家隔離、檢疫對象前往消費造成防疫破口，若有居家隔離、檢疫對象前往消費，將依規定送衛生機關裁罰。

全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，不少在國外求學、工作的民眾陸續返國，本月19日起自國外入境者需進行14天居家檢疫。然而近日某縣市仍有不遵守居家檢疫規定的民眾外出四處遊走，甚至到大型酒店（Club、PUB）、KTV等密閉的娛樂營業場所飲酒唱歌消費，易引起群聚感染。

▲▼為防堵疫情擴散，南投縣政府邀集警察局、衛生局等單位，到縣內4家娛樂場所聯合稽查，勸導業者減少防疫破口。（圖／記者張昌翻攝，以下同）

為防堵疫情擴散，南投縣政府繼日前到養生館稽查後，22日再度邀集警察局、衛生局、民政處及建設處，到縣內4家娛樂場所聯合稽查勸導，對相關業者進行道德勸說，主動停止營業14天以減少防疫破口。

聯合稽查時也要求業者，針對來店消費者體溫測量、消毒，並主動詢問來店消費者是否為居家檢疫、隔離對象，並請店家告知消費者若違反居家檢疫、隔離規定，可處10萬元以上、100萬元以下行政罰鍰。

南投縣警察局局長陳木樹呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免造成社區感染，維護國人身體健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。

・好吸收不黏膩

【更多新聞】

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

就是要辦伊甸電音趴！村民組人牆防疫爆衝突…業者冷嗆：聚集抗議不會染病？

國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命

ET快訊
一張圖曝光「新增26例」足跡！　單日爆出5群聚...最小年齡
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

防疫再升級！　台南市防疫計程車23日正式啟動

全國首座兒童運動中心今上梁　盧秀燕：兒童專屬場館只在台中

潘孟安接見排球聯賽英雄　李尼西米、李貝兒兄妹檔搶眼

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

20輛法拉利超壯觀　花蓮度假酒店推有機香草七感療癒 　

花蓮港吊車吊掛煤炭　23米吊臂「攔腰折斷」掉入船中

羅東鎮模範兒童分開表揚　贈防疫包應景禮物

防疫補助即日起開放申請　雲林縣社會處籲多用線上申辦系統

新竹動物園再生計畫記錄片　3/28下午4點公視上映

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

防疫再升級！　台南市防疫計程車23日正式啟動

全國首座兒童運動中心今上梁　盧秀燕：兒童專屬場館只在台中

潘孟安接見排球聯賽英雄　李尼西米、李貝兒兄妹檔搶眼

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

20輛法拉利超壯觀　花蓮度假酒店推有機香草七感療癒 　

花蓮港吊車吊掛煤炭　23米吊臂「攔腰折斷」掉入船中

羅東鎮模範兒童分開表揚　贈防疫包應景禮物

防疫補助即日起開放申請　雲林縣社會處籲多用線上申辦系統

新竹動物園再生計畫記錄片　3/28下午4點公視上映

中職／若開放150人進場　嚴禁球迷撿界外球

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

港點控必看！點8號蒸籠推車港點「買一送一」　只到3月底

居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

中職／開季啦啦隊舞照跳不能叫　不會有髮香區

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

地方熱門新聞

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

王惠美：移工入境需居家檢疫14天

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

長照醫護人員確診　鄭文燦：4月底前禁探病

因應疫情　中市府再祭3大防疫措施

疫期不宜出門拒相親　婦嘆工程師兒今年恐難成家！

北天宮玄天上帝聖誕　徐榛蔚夫婦上香慶壽

黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

病毒為害不斷重演　70年前部落霍亂肆虐險滅村

土耳其病毒團　同機1人在金門

台南79家護理之家採視訊訪視

中市再提供140間居家檢疫替代房

疫情將進入高峰　鄭文燦：公共場館4月前暫停開放

更多熱門

相關新聞

BWF中止紐西蘭賽　5月底前都沒巡迴賽

BWF中止紐西蘭賽　5月底前都沒巡迴賽

世界羽聯（BWF）稍早宣布，因應新冠肺炎疫情全球升溫，原訂於4月28日開打的超級300賽紐西蘭公開賽，確定暫時取消，何時能夠復賽，目前還沒有進一步的時間規劃。

阿根廷5千人違反隔離　總統：少數笨蛋

阿根廷5千人違反隔離　總統：少數笨蛋

佛尼爾批媒體公布戈貝爾確診很噁心

佛尼爾批媒體公布戈貝爾確診很噁心

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

關鍵字：

新冠肺炎南投居家隔離，聯合稽查

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面