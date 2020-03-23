250人驚爆呼吸道症狀　「華麗號」郵輪駛向澳洲…1700乘客禁下船

▲華麗號（Magnifica）船隻外觀。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

地中海郵輪（MSC）旗下的「華麗號」（Magnifica）今（23）日正駛向澳洲珀斯（Perth），根據BBC最新消息，船上百名乘客出現呼吸道相關症狀，不過目前尚未有人證實確診新冠肺炎（COVID-19）。這艘郵輪載有約1700名乘客，暫時不被允許下船。

澳媒ABC指出，西澳政府證實，載有1700名乘客的「華麗號」郵輪正前往澳洲珀斯，被要求停泊在費里曼圖（Fremantle Port）港口，船上超過250人身體不適。根據BBC，西澳洲州長麥高文（Mark McGowan）說明，這艘郵輪乘客來自包括如德國、法國、義大利的海外，目前沒有證實發現確診。

由於郵輪約250名旅客出現呼吸道症狀，船隻雖然可以停泊港口，不過人員無法下船。麥高文表示，「華麗號」預計最快於當地時間23日晚間停泊在費里曼圖。

Coronavirus crisis: Sick passengers on MSC Magnifica cruise ship to dock in Fremantle https://t.co/eKeVKlkROG — Prachya Sky (@PrachyaSky) March 23, 2020

雖然麥高文表示船上有人身體不適，然而地中海郵輪透過聲明強調，所有乘客與船員的狀況都良好，無人出現任何呼吸道症狀，也沒有發生類似流感的狀況，「沒有證據表明船上任何人可能感染COVID-19。」

地中海郵輪還表示，「華麗號」會照原本計畫前往杜拜，停靠在澳洲只是進行技術上的加油作業，乘客與船員都不會在澳洲下船。此前，另一艘郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）今早確認有近50人確診，然而千名乘客早就於上周陸續下船。麥高文如今重申，他不會讓類似的事情再度發生。

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