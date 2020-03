英國4500名退休醫護重返崗位　準醫科畢業生、護理加入團隊

▲目前英國確診人數已突破5千人。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者施怡妏/綜合報導

面對新冠肺炎疫情持續擴大,英國衛生當局表示,目前已經號召6.5萬名退休醫護人員重返崗位,也將動員再一年就要畢業的醫科學生,以及在學準護理人員一起加入團隊,協助英國國家醫療保健服務(National Health Service,NHS)前線工作,一同對抗公衛危機。

綜合外媒報導,英國護理與助產士協會(Nursing and Midwifery Council)19日致函5萬多名,在過去3年間退休的醫護人員,呼籲一同加入抗議的行列;醫務評議委員會(General Medical Council)也致函1.5萬名在2017年來退休的醫師重回崗位,幫忙對抗疫情。

英國英格蘭地區首席護理長梅伊(Ruth May)表示,只靠我們的力量無法獨自辦到,因此我需要近期退休的醫護人員來幫助我們,將你們的專業和經驗奉獻給我們,我相信有你們的幫助,我們絕對可以拯救這些病患。

To our NHS and social care workers - thank you. The nation needs you, and I will not stop working to keep you safe in this crisis. #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/plUnrtuuJb