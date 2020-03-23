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雨衣當防護衣！印尼6醫生1護士確診病逝　專家沉痛：無充足裝備令人難以諒解

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▲▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

▲為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

印尼醫學學會理事會（PPE）22日晚間在推特發布貼文悼念，6名醫學會的醫生因感染新冠肺炎不幸病逝，該死亡醫護人員數量也是政府公布的兩倍之多。雅加達郵報（Jakarta Post）則曾在日前報導，一名任職於印尼最大傳染病醫院的37歲護士遭感染後病逝。由於缺乏醫療資源，印尼醫護甚至只能被迫將雨衣當成防護衣使用。

綜合外媒報導，目前印尼官方紀錄上已有514人確診，48人死亡，並在22日記者會後的新聞稿中首度證實的確有3名醫護人員因新冠肺炎病逝，但該數字比起稍晚印尼醫學會發出的推文整整少了一倍。

醫學會主席表示，「願我們所有努力都被上天接受。」印度政府發言人表示對醫護人員的離世表達沉痛悼念，「政府對病逝醫生的遭遇極度關注及悲傷。」官方新聞稿則強調，3名病逝醫護的努力受到政府讚賞，因為他們盡忠職守為國家服務到生命盡頭。

▲▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

然而印尼卻接連傳出防護衣缺乏的消息。位在東爪哇泗水（Surabaya）的艾爾朗加大學總醫院（Airlangga University General Hospital）發言人尼利（Nily Setyorini）表示，如果再無補給，醫護人員僅能穿著雨衣上陣作戰。而蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Infectious Diseases Hospital）則有護士抨擊，疫情不明朗，轉診時甚至不知道病患是否確診，讓他們相當擔憂，這也是37歲病逝護士任職的醫院。

印尼大學公衛系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）是其中一名病逝醫生的親戚，他在推特上沉痛表示，自己當初應積極督促政府防疫，並抨擊印尼當局無法提供充足醫護裝備令人難以諒解。印尼知名作家及演員拉迪提亞（Raditya Dika）22日則在Instagram發文，為擔任醫生卻不幸確診病逝的34歲高中同學哀悼，並呼籲民眾盡可能不要外出、不要囤積口罩、手套等物資，把這些留給最需要的醫護人員。

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