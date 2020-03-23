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英國法恩堡航空展取消！　波音公司25筆訂單報銷了

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▲▼在英國法恩堡國際航空展。（圖／路透）

▲2018英國法恩堡國際航空展。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國的法恩堡國際航空展（Farnborough International Airshow,FIA）宣布取消 7月20日到24日的活動。主辦單位表示，為了參展商等相關人員的健康與安全，決定2022年再重新舉辦。波音公司在2018年法茵堡國際航空展期間，共獲得價值984億美元的民航飛機訂單與承諾訂單。

位於倫敦近郊漢普郡的法茵堡機場（Farnborough Airport），是世界最大的航空和國防工業展覽之一，每兩年舉辦一次，並與巴黎的布爾歇國際航展交替進行，這活動聚集政府官員以及最重要的原始設備製造商、供應商等。

法恩堡國際公司董事會表示，「經過非常仔細的考慮，為了參展商，訪客，承包商和工作人員的健康與安全，做出這一決定時要考慮到圍繞新冠疫情爆發的幾個主要因素，所有這些因素我們都得出結論，這些因素使我們無法在今年7月舉辦航展。」他們補充，未來還是會繼續合作，並確保2022年法恩堡國際航展比以往任何時候更好。

展覽在2018年吸引80,000名貿易參觀者，簽訂價值1920億美元的交易，包括1,400多架商用飛機和1,432多個發動機的訂單，分別價值1,540億美元和219.6億美元。

受到疫情影響，航空產業處於冰河時期，國際空運接近停滯狀態，加上大部分的飛機停飛，因此運營商無需再購買新飛機。空中巴士，波音和巴西航空工業公司都沒有增加新訂單，而波音公司甚至有25筆訂單被取消。

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