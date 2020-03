美軍公開「菲律賓海」軍演畫面　「希洛號」發射標準二型飛彈

▲美軍在菲律賓海發射標準二型飛彈,警示中國意味濃厚。(圖/翻攝自推特U.S. Pacific Fleet)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國海軍太平洋艦隊(U.S Pacific Fleet)在22日發布推特照片,提康德羅加級(Ticonderoga-class)導向飛彈巡洋艦「希洛號」(USS Shiloh ,舷號CG-67)在菲律賓海(Philippine Sea)進行軍演,發射一枚標準二型飛彈(SM-2)。近幾月來美國軍機、軍艦頻繁出現台灣周圍,出動電子偵察機沿台灣南部海域飛行,警示中國意味濃厚。

▼(圖/翻攝自推特U.S. Pacific Fleet)

提康德羅加級巡洋艦在武裝配備上,遠距目標主要由SM-2中程標準二型飛彈負責,近距目標則由艦上的電子反制措施與MK15方陣近迫武器系統負責。標準二型飛彈是美軍主要的中長程防空飛彈,射程可達167公里,速度可達3.5馬赫。

▼(圖/翻攝自推特U.S. Pacific Fleet)

美軍曾在今年1月先後,公布巡洋艦「昌塞勒斯維號」(USS Chancellorsville,舷號 CG-62)、「希洛號」兩度通過台灣海峽,顯示牽制中國意圖。另外,美軍頻繁的電子偵察也讓外界猜測是為了此次演練準備。

菲律賓海又稱琉球海,是西太平洋的一部分,水域面積約500萬平方公里,位於菲律賓板塊之上,西方外圍在第一島鏈,東方外圍在第二島鏈。

The forward-deployed guided-missile cruiser #USSShiloh launches a Standard Missile #SM2 during a live-fire exercise in the Philippine Sea this week. #CG67 #NavyReadiness @US7thFleet @SurfaceWarriors pic.twitter.com/e7xEk7L4zS