美軍公開「菲律賓海」軍演畫面　「希洛號」發射標準二型飛彈

▲美軍在菲律賓海發射標準二型飛彈，警示中國意味濃厚。（圖／翻攝自推特U.S. Pacific Fleet）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）在22日發布推特照片，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦「希洛號」（USS Shiloh ，舷號CG-67）在菲律賓海（Philippine Sea）進行軍演，發射一枚標準二型飛彈（SM-2）。近幾月來美國軍機、軍艦頻繁出現台灣周圍，出動電子偵察機沿台灣南部海域飛行，警示中國意味濃厚。

▼（圖／翻攝自推特U.S. Pacific Fleet）

提康德羅加級巡洋艦在武裝配備上，遠距目標主要由SM-2中程標準二型飛彈負責，近距目標則由艦上的電子反制措施與MK15方陣近迫武器系統負責。標準二型飛彈是美軍主要的中長程防空飛彈，射程可達167公里，速度可達3.5馬赫。

▼（圖／翻攝自推特U.S. Pacific Fleet）

美軍曾在今年1月先後，公布巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）、「希洛號」兩度通過台灣海峽，顯示牽制中國意圖。另外，美軍頻繁的電子偵察也讓外界猜測是為了此次演練準備。

菲律賓海又稱琉球海，是西太平洋的一部分，水域面積約500萬平方公里，位於菲律賓板塊之上，西方外圍在第一島鏈，東方外圍在第二島鏈。