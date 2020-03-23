疫情何時能平息？專家曝「取決於控制最差的國家」：境外輸入是最大風險

▲大陸新冠肺炎疫情趨緩。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）感染人數突破30萬人，對此上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，「全世界疫情能否控制得住，不是取決於疫情控制得最好的國家，而是取決於疫情控制得最差的國家。」至於大陸疫情是否會出現反復，張文宏指出，將取決於三大原因。

據《澎湃新聞》報導，張文宏認為，當前大陸已通過2個月左右的努力，使得疫情控制取得了第一階段的成效，多地新增病例數清零，但疫情是否最終控制得住，受國際疫情防控成效影響，「防疫需要全世界共同參與，沒有哪一個國家能夠獨善其身，全世界疫情能否控制得住，不是取決於疫情控制得最好的國家，而是取決於疫情控制得最差的國家。」

▲張文宏。（圖／翻攝自復旦大學）

至於大陸疫情是否會受到全球疫情影響而出現反復？張文宏指出，疫情是否會反復取決於三大原因，一是取決於所在的國家和地區是不是會出現有出院病人肺炎復發，甚至轉為慢性帶毒的情況；二是是否還有一些目前沒有發現的無症狀病人，存在於我們人群當中；三是境外輸入性風險。

針對第二大原因，張文宏表示，新冠病毒的潛伏期為2週，如果有病人潛伏在人群中，2週基本會發病，如果2週不夠，那觀察3週或4週，但目前各地新增病例清零的情況基本都在2週以上。

他接著稱，所謂的無症狀患者一般發生在疫情高發的時期，隨著新發病人清零的時間越長，這種無症狀攜帶的情況就越小，因為無症狀攜帶者勢必會傳播新的健康人，社會上出現成簇性發病或者家庭傳播的病例。

針對第三大原因，張文宏指出，當前最大的風險就是境外輸入性風險，而能否管控好這一風險，取決於我們能否築牢三道防線，即海關檢疫、社區防控以及各大醫療機構發熱門診。