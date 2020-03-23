瘋電影／在咖啡冷掉之前　沒人知道最後一次見面是何時

文／賴賴

瘋言瘋語：

不會爆哭的，一開始還擔心是那種會哭到肝腸寸斷的韓式風格，果然日本電影在民族性上就是有別於韓國，電影溫暖內蘊深厚，簡單的對白說明主旨，但劇情卻相當迂迴曲折，流暢無冷場又很好看。

女主角不是超級美女，整部電影劇本又傾向於劇場式格式，所以前面幾段故事雖然生澀卻也簡潔有力，喝一杯咖啡到一個你想去的時光，在咖啡冷掉前回來，雖然結局不會改變，但是那個瞬間卻可以產生萬噸能量，改變你的偏執或是鼓勵你勇敢，像是去加裝TURBO電池，很棒的創意設計，又不會太貴的操作格式，厲害厲害。

片 名：在咖啡冷掉之前

英文名稱：Cafe Funicli Funicla

類 型：奇幻、劇情

上映日期：2018-10-05

片 長：01時57分

導 演：塚原亞由子

演 員：有村架純(Kasumi Arimura) 、 波瑠 、 林遣都(Hayashi Kento) 、 石田百合子(Yuriko Ishida) 、 松重豐(Yutaka Matsushige) 、 伊藤健太郎 、 吉田羊(Yoh Yoshida)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：龍祥



劇情大綱



《在咖啡冷掉之前》故事描述在某條不知名的小徑上，有間咖啡店，有著不可思議的都市傳說。咖啡店中有個神祕座位，只要坐上那座位，就能回到你所希望回去的那天。然而，回到過去不僅有代價，也有著非常麻煩的規則。回到過去的時間，只從咖啡倒進杯子開始，到咖啡冷卻為止，並且就算回到過去，無論如何努力，也無法改變已經發生的事實。



一群懷抱著傷痛的人們，在這個座位上，展開一連串奇蹟般的際遇，編織出無數關於愛與遺憾的故事。



【關於電影】



改編自日本知名百萬暢銷小說，《在咖啡冷掉之前》請來獲獎名導及王牌編劇聯手打造，堪稱年度最賺人熱淚的話題性電影，並將於10月5日和台灣觀眾見面。電影由近年人氣水漲船高的「國民女友」有村架純主演，擔綱片中「能回到過去」的奇幻咖啡廳店員，另有因《月薪嬌妻》「小阿姨」而爆紅的氣質美女石田百合子、「鹽臉系」小鮮肉健太郎、《美食不孤單》的松重豐等眾實力派演員加持，讓這部原著小說被盛讚為「大哭四次」的改編電影，未上映便引爆書迷與影迷的熱烈討論！

▲沒有人知道，什麼時候是最後一次見面。

▲沒有遵守規定，以至於陰魂被拘留在這個座位上。

▲心儀的對象也是好朋友直接去美國了，來不及告白。

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