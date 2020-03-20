瘋電影／南山的部長們　南韓總統朴正熙槍殺事件

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影特地去查找了金載圭的資料，事實上南韓的混亂政局直到現在都仍然沒有太大改善，但是政府的不計代價創造經濟奇蹟也很明顯，所有的價值都在經濟金錢之後的話，道德淪喪和官商勾結是可預見的，無庸置疑，一位真正的政治家不會把權力地位擺在百姓福祉之前，由李秉憲所詮釋的爭議性人物，劇本寫得非常好，最好先看過當年朴正熙的爭議事件，便可理解這個政變意義和價值，電影流暢好看。

導演以暗黑低沉的氛圍，製造整體環境高度壓迫感，而遊走在美韓間的李秉憲，四面楚歌苦不堪言，整個南韓的政治局勢如此困窘，總統卻只想著自己的利益，甚至汙名化反對者，不惜以軍隊屠殺兩百萬老百姓，專制獨裁且毫無民權思考，當在位者被權勢利益蒙蔽雙眼時，忠言逆耳的屈原都只能跳江明志，殺死獨裁者卻落得被判死刑的下場，這部電影算是還給金載圭一個公道。

朴正熙正式朴槿惠的父親，果然血脈相連，有許多相似處，只不過為什麼朴正熙的爭議沒讓韓國老百姓清醒，無辜犧牲了世越號一船的孩子。政治人物的陰暗無下限，是普通老百姓想像不到的。

片 名：南山的部長們

英文名稱：The Man Standing Next

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-03-13

片 長：01時53分

導 演：禹閔昊

演 員：李炳憲 、 李星民(LEE Sung-min) 、 郭到元 、 李熙峻 、 金素辰

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

1970年代，韓國完全由朴總統（李星民 飾）主宰，同時還掌管韓國中央情報部。韓國中央情報部部長金規泙（李炳憲 飾），是最具潛力的副手人選。在高壓政權的統治中，知道韓國政府許多祕辛的前中央情報部部長朴勈革（郭到元 飾）流亡到了美國，而當地正在調查「韓國門事件」。隨著時局越加緊繃，副手人選們的勾心鬥角也浮上檯面……

▲當年為民起義的總統，竟然聽信惡官建言，坦克平反彈聲浪並抹紅反對者為共產黨。

▲情報局長李秉憲奉命到美國暗殺前中央情報部部長。

▲將坦克開出來被李秉憲強烈反對，兩百萬釜山人民將被政府以武器鎮壓，於是李秉憲殺了總統。

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