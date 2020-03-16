瘋電影／破．局　大陸娘泡警官黑吃黑

文／賴賴

瘋言瘋語：

翻拍了韓國的《非常警探》，不論是鏡頭調度或是節奏掌握，幾乎都和韓國一膜一樣，單就壞人的設定，王千源的娘泡惡警，絕對加分，比韓國的惡警還多了一種噁心感，這部分有加分，後面的動態攝影有點太晃，整體感和韓國一樣好看，結局多了中國規定的不可以貪汙的設定，有點不合理。

好的劇本加上導演節奏掌握，不僅可以大賣座，還可以整版賣出國，近年來不論是韓國或是日本，都有許多這種絕佳作品，武漢病毒絕對可以在兩年內，增加許多更多樣性的劇本，居家自主管理真是寫劇本最好的時刻，不被打擾的安靜創作。

雖然是兩三年前的電影，打發時間還是不錯看的說。



片 名：破．局

英文名稱：Peace Breaker

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2020-03-13

片 長：01時49分

導 演：連奕琦(Lien Yi-Chi)

演 員：郭富城(Aaron Kwok) 、 王千源 、 劉濤 、 余皚磊

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：鴻聯國際開發股份有限公司



劇情大綱

棺材裡裝的不僅是一副屍體，還是一場危險遊戲…。



母親驟逝，趕著前往奔喪的警察高見翔(郭富城 飾)，一整天諸事不順，先是與同僚的私下貪汙被查獲，心煩氣躁之下竟不慎撞死路人，手足無措的他，居然突發奇想將屍體藏在剛過世的母親的棺材裡，打算悄悄解決這件意外。但沒想到才剛銷假歸隊，就被任命協助追查跨國毒品案，而警方全力緝捕的對象，竟是那天意外撞死的無名屍…。



心知緝捕對象已死亡的高見翔，隨著同僚前往埋伏並撲空後，還來不及放下心中大石，馬上就接到一通「神秘」的報案電話，舉報目擊高警官撞死通緝犯的經過，害怕事情曝光的高見翔找到了舉報人，竟然是緝毒組的刑警陳昌民(王千源 飾)，這個半路殺出的程咬金，對高見翔簡直聊若指掌，威脅加利誘的要高見翔將撞死的屍體交出來，到底這具屍體藏著什麼樣不可告人的秘密，讓所有人都陷入局中…。

▲為了隱藏車禍肇事殺人的秘密，把屍體放到母親棺材裡。

▲大陸來的警官，原來才是真正的大惡棍。

▲終於處理掉這個惡棍了嗎？

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