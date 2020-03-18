瘋電影／另類神父　偽裝神父的更生人重生之旅

文／賴賴

瘋言瘋語：

入圍奧斯卡金像獎最佳外語，電影一開始就張力十足，更生人在工廠被霸凌，毫無尊嚴且似乎是毫無反擊的可能性，因為霸凌者眾，於是更生人被神父送到一處教會，豈料這位年輕的更生人竟冒充神父，在鄉村教會開始誤打誤撞的直接變成正式神父，協助村民疑難雜症，過程中自我成長，冥冥中似乎都是耶穌的旨意。

電影劇本力道十足，看似簡單的描述這位更生人的荒唐行徑，卻也在過程中創造出許多雖然矛盾卻又合乎邏輯的處理方式，例如村中有媽媽告解會喝酒打小孩，更生人神父開的處方是陪小孩騎腳踏車，村中一起青少年們集體車禍事件，肇事者為外地來有酗酒前科的中年男，在當場過世，卻不被允許葬在該地，經過更生人神父調查，才發現這位肇事者很可能是受害者，而名義為受害者的年輕人們之一，其實在三個小時前，寄出年輕人集體吸安影片給妹妹，而肇事中年身上並無任何酒精成分，反而是年輕人們的身體竟然沒有驗出吸毒，就更奇怪，明顯有陰謀，真相到底是什麼？不得而知，只知道人已過世，但活人不放過活人，肇事妻被全村唾棄甚至無法進教堂。

就在更生人神父發出年輕正義感，並堅持幫中年男下葬之舉，惹怒全村，堅持自我正義結果是，自己偽裝身分被更生人同儕告發，神父親自來將更生人帶走，故事流暢精彩，人世間的善與惡，對與錯，是與非，真相為何似乎永遠沒有答案，有的只是人類是否願意放棄偏執去接受一切可能性，電影內含宏大遠觀，難怪是奧斯卡入圍好作品，評價相當高。



片 名：另類神父

英文名稱：Corpus Christi

類 型：劇情

上映日期：2020-03-13

片 長：01時55分

導 演：揚科馬薩(Jan Komasa)

演 員：巴托斯比萊尼亞(Bartosz Bielenia) 、 亞歷山德拉科涅茨納(Aleksandra Konieczna) 、 伊麗莎雷切姆貝爾(Eliza Rycembel)

國 家：波蘭

語 言：波蘭語

發行公司：聯影／聯贏



劇情大綱

一名罪犯被當做神職人員，進而影響整個社群的故事，

挑釁了身分與信仰，也辯證了善良與罪惡的關聯。



故事講述一個年輕人在少年拘留中心經歷精神轉變後，假裝成為牧師的故事。



曾犯下重罪的丹尼爾獲得了少年觀護所的釋放，本應該前往鋸木廠任職的他，卻陰錯陽差成了小鎮的代理神父。起初連如何替信徒告解都要上網向Google大神求救，但迅速掌握訣竅的他如有神助，以另類的佈道風格凝聚人心，試圖讓瀕臨崩解的小鎮走出昔日陰霾。但他的真實身分，究竟還可以隱瞞多久？



更生人扮演假神父贏得真信徒擁戴的故事，精采程度更勝《修女也瘋狂》

改編自真人真事，藉由小鎮因為死亡車禍而陷入低迷的故事設定，影射2010年波蘭空難對國民所造成的影響，這起意外致使當時波蘭總統及數十名官員身亡，陰謀論層出不窮。導演有感這起悲劇對波蘭政局及人心造成的戕害，刻意以幽暗色調、蒼白貧血的視覺風格，暗示亂世之下信仰、道德的淪喪。假神父何以贏得真信徒擁戴？看似荒謬的情節設定，卻是編導對宗教之意義的巧妙叩問。

改編自真人真事，藉由小鎮因為死亡車禍而陷入低迷的故事設定，影射2010年波蘭空難對國民所造成的影響，這起意外致使當時波蘭總統及數十名官員身亡，陰謀論層出不窮。導演有感這起悲劇對波蘭政局及人心造成的戕害，刻意以幽暗色調、蒼白貧血的視覺風格，暗示亂世之下信仰、道德的淪喪。假神父何以贏得真信徒擁戴？看似荒謬的情節設定，卻是編導對宗教之意義的巧妙叩問。

▲到當地認識的第一位女性，竟是死亡車禍家屬。

▲死亡車禍中的家屬們，藉由更生人神父的引導，將內心的悲痛不滿以另類的方式徹底發洩。

▲被誘導出來的正義感，堅持做了對的事情後離去，不計後果。

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